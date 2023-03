Ecco chi è Paolo Carta, marito della cantante Laura Pausini

Paolo Carta è un musicista italiano che ha sposato la cantautrice italiana Laura Pausini il 22 marzo 2023 a Solarolo, in provincia di Ravenna, in una cerimonia intima con amici e familiari.

Nato a Roma il 18 aprile 1964, Paolo è cresciuto in una famiglia di musicisti e ha mostrato una grande passione per la musica, in particolare per la chitarra, strumento che ha iniziato a suonare all’età di 10 anni. Ha mostrato un certo interesse e si è ispirato negli anni a numerose band del calibro, tra cui Led Zeppelin, The Genesis, The Deep Purple, The Police e chitarristi come Jimi Hendrix. Negli anni successivi, Paolo ha consolidato la sua reputazione come uno dei chitarristi più talentuosi della scena musicale italiana. Ha collaborato con numerosi artisti di successo, tra cui Adriano Celentano, Luca Barbarossa, Fabio Concato, Gianni Morandi, Max Pezzali, Bruno Lauzi e, ovviamente, Laura Pausini, con cui ha lavorato per diversi progetti, tra cui l’album Primavera in anticipo, i singoli Invece no e Grazie a te e Un giorno perfetto. E’ stato inoltre produttore del brano Casomai nell’ album Laura Live World Tour 09 e di Benvenuto, Non ho mai smesso e Primo sguardo dell’album Inedito e dei singoli Se non te, Limpido e Dove resto solo io, contenuti in 20-The Greatest Hits.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è spesso riservato, ma emerge che sia stato sposato con Rebecca Galli, da cui ha avuto tre figli, Jader, nato nel 1995, Jacopo, venuto alla luce nel 1996 Joseph, nel 2000. Nel 2005 ha iniziato a frequentare Laura Pausini e l’anno dopo si è separato dalla moglie, dalla quale divorzia ufficialmente nel 2012. Dalla coppia è nata Paola nel 2013 e dopo dieci anni è convolata a nozze a Solarolo, paese d’origine di Pausini.