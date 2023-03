Felicissima Sera, Pio e Amedeo meglio del solito | Le pillole de La Velenosa

Ammetto con sincerità che Pio e Amedeo non mi fanno ridere. Non mi piacciono e fanno un tipo di comicità che non mi diverte. Ieri sera però come faccio sempre per i nuovi programmi che iniziano ho guardato la prima puntata di Felicissima Sera all inclusive. Devo dire che mi ha sorpreso piacevolmente. Certo dire che è un programma nelle mie corde, che seguirei con piacere no, ma rispetto alle edizioni passate si sono fatti dei passi avanti. Prima di tutto ho trovato il tutto meno volgare e non è poco perché la loro comicità si basa soprattutto su quella cosa, appunto la volgarità. Ora, non so se la nuova linea presa da Mediaset per il GF Vip abbia coinvolto anche loro, o se sia stata una loro idea ma sicuramente lo show ne ha giovato. I comici hanno giocato molto sul fatto che in TV non si possa più dire nulla e che sia difficile essere politicamente scorretti e infatti ieri sera di scorretto c’è stato davvero poco. Tra l’altro, pensiero mio, per essere scorretti bisogna saperlo fare e loro non sono Checco Zalone, quindi questo cambio di rotta a mio avviso è stato una genialata. Già prima che partisse il programma i conduttori avevano fatto capire che qualcosa sarebbe cambiato visto che avevano detto:

“Ci hanno servito sul piatto questo concetto di inclusività, quindi la chiave del nostro show sarà la ricerca dell’inclusività a tutti i costi. La cercheremo in ogni cosa, in ogni ospite, in ogni discorso… Si arrabbierà chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili”.

Ieri sera nello specifico mi è piaciuta l’intervista a Silvia Toffanin nello stile Verissimo, nel loro Verissimissimo. Pio e Amedeo hanno fatto parlare la Toffanin della sua sfera privata, cosa che non fa mai. Ha parlato anche del compagno Pier Silvio Berlusconi. Ha raccontato di essere una donna come tante che fa le spese, fa le lavatrici e stira, poi se crederci o meno sta a noi:

“Certo che faccio la spesa, andiamo al supermercato insieme con mio marito. Facciamo anche i punti del supermercato. Non cucino di solito, ma capita di farlo. Non è che sappia fare chissà cosa. Faccio anche la lavatrice, stiro, sono una donna normale.

Ci alleniamo insieme, lui si allena di più, fa anche palestra. Io ogni tanto, però faccio cose diverse. No, non è fissato, non è che fa le serie tutto il giorno, ma si allena. Se lo preferisco con boxer o slip? A me va bene sempre, perché è un gran bel ragazzo, quindi quello che gli pare a lui. Cosa indossa a letto? Dormire, dormiamo normali, vestiti, in pigiama. Posso dirvi che lui veste sempre di blu in camera, intimo blu. Il primo bacio dove ce lo siamo dati? Eravamo a Milano in Brera per strada, che c’è di strano?! Comunque lui è un gentleman e lo è ancora oggi dopo tanti anni che stiamo insieme.

Quanti bagni abbiamo? Uno ciascuno, io però ho il più piccolo. Però il mio è il più carino e vengono tutti da me. Abbiamo anche dei gatti, nessun cane però.

Se mio suocero fa il riposino quando viene da noi? No ve lo assicuro, è più vispo di noi fidatevi. E no, non giochiamo a tombola per Natale”.

Un altro momento carino è stata l’intervista a Michelle Hunziker, invitata nel loro Che intervista che fa, riproduzione del programma di Fabio Fazio. I comici hanno chiesto alla Hunziker se nei momenti di singletudine lei e Eros Ramazzotti si siano mai ritrovati in intimità e la sua risposta è stata: “Ogni tanto sì per educazione”. Ovviamente poco dopo ha detto che scherzava:”Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”.

Ma per molti, per il modo in cui lo ha detto e per averlo ripetuto più volte potrebbe essere stata sincera.

Ma la cosa che mi ha divertita, e si sono scioccata nel dirlo, è stato il siparietto con Gigi D’Alessio. Le ex iene hanno voluto dare un’aria più radical chic al cantante napoletano, per dargli la possibilità di essere invitato anche su Rai3.

“Io sento che ti manca quella fetta di pubblico un po’ più sofisticata, come Rai3, per esempio. Rai3 non ti chiama e infatti tu vieni a esibirti e a salutare solo qua, che Canale 5 è un pubblico di ignoranti. Noi dobbiamo fare piacere Gigi D’Alessio anche ai radical chic.

Adesso potresti usare un nome d’arte… Hai visto Madame? Il nome d’arte ti permette anche di fare l’imbroglio sul vaccino e nessuno ti dice niente. Se lo facevi tu? Ti mettevano al 41 bis e noi ti portavamo le arance”.

Hanno poi cambiato l’abbigliamento e i testi delle canzoni di D’Alessio per renderlo più radical chic e ammetto di avere riso. Momento davvero simpatico e anche D’Alessio bravo come spalla.

Gli ascolti tra l’altro li hanno premiati, visto che hanno vinto la serata. Come concorrente su Raiuno avevano Benedetta Primavera, programma di Loretta Goggi. Un programma completamente agli antipodi, garbato, leggero e pulito. Gli italiani però hanno scelto Pio e Amedeo, che anche se più castigati, rappresentano il politicamente scorretto.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti