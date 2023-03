Chi è davvero Capitan Ventosa? La vera identità del Supereroe di Striscia la Notizia

Chi è davvero Capitan Ventosa, l‘inviato storico di Striscia la notizia il tg satirico di Canale 5 più famoso di tutti i tempi? Scopriamo insieme chi si nasconde dietro questo travestimento, il personaggio che con questo costume giallo da anni si pone al servizio del cittadino che richiede il suo aiuto. Ecco cosa sappiamo di lui.

Capitan Ventosa, chi è davvero?

Parliamo di uno dei personaggi più amati della televisione italiana, o meglio di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Questo personaggio esiste dal 2003 interpretato all’epoca da Luca Cassol. A quest’ultimo è subentrato poi dal 2013 al 2014 Marco Della Noce. E oggi, chi si nasconde dietro questa maschera? Dal 2014 il nuovo Capitan Ventosa è lui, Fabrizio Fontana, conosciuto anche per essere un comico oltre che un attore. E’ nato a Milano, il 4 luglio 1970 ed ha fatto diverse esperienze in teatro e poi si è anche dedicato al cabaret.

Carriera

Nel 1997 si è poi esibito nel famosissimo locale di Milano Zelig, dove ha acquisito grande popolarità. Ha anche vinto il premio alla critica e del pubblico, presso il famoso Concorso nazionale di Cabaret di Milano. Ha preso parte a diverse trasmissioni, dove ha interpretato diversi personaggi alcuni di questi molto originali e di grande successo.Tra i diversi personaggi che non possiamo dimenticare, citiamo il nervoso “Dai Dai”. Come già anticipato, nel 2014 è poi entrato a far parte del programma Striscia la notizia, il programma di Antonio Ricci portando avanti tantissimi servizi molti di questi utili ai cittadini italiani.

Curiosità e vita privata

Di lui ancora sappiamo che è laureato in economia e commercio, laurea conseguita presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano. In passato ha avuto modo di lavorare anche come inviato di un altro famoso programma di Italia 1, ovvero Le Iene. E’ un grande tifoso del Milano, ma ha una grande passione per il calcio in generale. Riguardo la sua vita privata, purtroppo non abbiamo molte informazioni, visto che l’attore è stato sempre molto riservato. Una cosa è certa, ovvero che Fabrizio ha un figlio di nome Filippo ed è sposato da diversi anni con una donna di cui non sappiamo il nome.