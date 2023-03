Chi è Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia e professore di danza di Amici di Amici? Chi è il loro figlio Samuel?

Emanuel Lo, vero nome Emanuel Lo Iacono, è un artista a 360° (essendosi disimpegnato tra danza e canto) noto anche per essere il compagno della famosa cantante Giorgia.

Il coreografo è nato l’11 luglio 1979 a Roma e sin da bambino ha coltivato la sua grande passione per la musica e la danza, studiando anche chitarra e batteria.

Dopo aver fatto il suo debutto in televisione alla Rai (ed aver lavorato in importanti programmi come Carramba che sorpresa con l’iconica Raffaella Carrà e La notte vola con Lorella Cuccarini) ha avuto l’opportunità di esibirsi in tournée con artisti internazionali come Robbie Williams, Kylie Minogue, Luciano Pavarotti e ovviamente Giorgia, che ha catturato il suo cuore e con la quale ha avuto un figlio di nome Samuel.

Emanuel Lo e la futura compagna si sono conosciuti in occasione del tour della cantante nel 2004: all’epoca andava in giro per l’Italia Ladra di vento e nonostante il gap anagrafico tra i due (Giorgia è del 1971) è iniziata una solida relazione, di cui parleremo fra qualche riga.

Tornando alla bio di Emanuel Lo, bisogna sottolineare come non si sia limitato alla danza: Emanuel ha anche intrapreso una carriera musicale, come cantante, pubblicando nel 2007 il singolo Woofer (con il rapper Tormento) seguito dall’album di debutto Più tempo, prodotto dalla stessa Giorgia. Ha collaborato anche alla scrittura dei testi di alcuni brani del disco della cantante Stonata uscito nel 2007 e nel 2009 ha pubblicato il suo secondo (e ultimo) album Cambio tutto, in collaborazione con Big Fish (dopo l’mc Tormento, Emanuel Lo ha collaborato anche col producer dj dei Sottotono).

Ma non solo canto (in realtà il canto ha rappresentato per l’artista una sorta di side project) Emanuel è noto per aver lavorato come coreografo e come regista, dirigendo video di artisti come Giorgia (ci mancherebbe), Ornella Vanoni, Sal da Vinci e Clementino.

Nel 2013 ha lavorato all’album Senza paura di Giorgia e tre anni dopo ha collaborato con lei per il disco Oro nero.

Nel 2017 è stato il regista del video del singolo Scelgo ancora di te di Giorgia, nel quale appare anche il figlio Samuel, nato nel 2010.

Da sottolineare infine il legame di Emanuel Lo con due talent show: si è occupato delle coreografie di X Factor Italia nel 2010 ed è stato insegnante di danza hip hop nella scuola di Amici di Maria De Filippi in due occasioni, nella sedicesima edizione e nella ventiduesima (in mezzo è stato giudice esterno).

Giorgia e il suo timore: “Poi tu mi lascerai…”

Di recente, Giorgia è stata intervistata da Verissimo e ha parlato della sua ormai quasi ventennale relazione (dato che è iniziata nel 2004):

“Io ero una ragazza e lui un ragazzino perché abbiamo 8 anni di differenza, lui aveva 23 anni e io 31 però mi mentì, mi disse che era più grande perché io avevo un preconcetto, ‘No sei troppo giovane ma dove andiamo ma che facciamo? Poi tu mi lascerai perché io sono più vecchia’ e poi non mi ha lasciato”.

Anzi, i due hanno messo al mondo Samuel, che come il padre mostra una passione per l’hip hop tanto che Giorgia ha detto prima di Sanremo che avrebbe sostenuto Lazza (poi arrivato secondo).

E in conferenza stampa l’ha poi confermato, raccontando frattanto come la maternità rappresenti un cambio di vita clamoroso:

“Samuel rimane per Lazza. Ho anche cercato di portarlo qui a Sanremo, ma lui deve andare a calcio, ha i suoi impegni. Capite come è la mia vita? (ride, ndr) Diventare madre è stato un cambio di vita assoluto, ci ho messo un po’ a capire che non si poteva più andare a letto tardi e svegliarsi tardi. La tua vita di prima è finita. Ne inizia un’altra bellissima, ma la tua non c’è più”. (Post pubblicato da Sara Fonte il 23 aprile 2021. Ampliato e ripubblicato dalla redazione il 26 marzo 2023)