Una mamma per amica, che fine hanno fatto gli attori? La loro vita dopo la serie culto

Sono passati ben 16 anni dalla fine di Una mamma per amica e ancora la serie fa parlare di sé. I fan sperano che prima o poi ci sarà una continuazione dopo il revival che aveva lasciato in sospeso Rory che dichiara di essere incinta. Tuttavia più passano gli anni più diventa difficile che venga prodotto un sequel anche perché gli attori sono impegnati in tanti e nuovi progetti. Scopriamo insieme che fine ha fatto il cast.

Una mamma per amica: ecco cosa cosa fanno gli attori oggi

Lorelai: Laurel Graham sta continuando a recitare, il suo ruolo più riconosciuto dopo Gilmore Gils è quello di Sarah, in Parenthood, anche lì interprete di una madre di famiglia. L’attrice ha recitato in diversi film tra cui Babbo Bastardo, Un’impresa da Dio e tra gli ultimi lavori ricordiamo una serie tv di Disney+, Stoffa da campioni. Per quanto riguarda la sua vita privata, Graham è stata insieme alla sua co-star di Parenthood Peter Krause per 12 anni, fino al 2022 quando la coppia si è separata.

Rori: Alexis Bledel già negli anni 2000 si era fatta riconoscere grazie alla pellicola 4 amiche ed un paio di jeans, il ruolo di Rory le ha permesso poi di essere apprezzata dal pubblico e dagli esperti del settore infatti è stata scelta per The Handmaid’s Tale e per il suo ruolo dell’ancella Diglen ha ottenuto un Emmy nel 2017. Ha interpretato anche un ruolo in Mad Men dove ha conosciuto l’attore Vincent Kartheiser che ha sposato ma da cui ha poi divorziato nel 2022. Nel periodo di Una mamma per amica è stata anche con Milo Ventimiglia.

Jess: Milo Ventimiglia ha ottenuto il suo più alto riconoscimento nei panni di Jack Pearson in This is US, ma la sua carriera dopo Gilmore è stata piena di interpretazioni, tra cui Heroes, La fantastica signora Maisel e il film Attraverso i miei occhi adattamento del romanzo L’arte di correre sotto la pioggia. L’attore è single.

Dean: Jared Padaleki ha recitato per 15 stagioni in Supernatural nei panni di Sam Winchester prima di essere coinvolto nel remake di Walker Texas Ranger ed aver avuto in precedenza una carriera in diverse commedie americane. È sposato dal 2010 con l’attrice Genevieve Cortese, con cui vive in Texas, la coppia ha tre figli e tre cani.

Logan: Matt Czuchy è riconosciuto soprattutto per il suo ruolo in The good wife oltre che per essere Conrad di The Resident. L’attore è single.

Sookie: Melissa McCarthy è riuscita a spiccare il volo dopo il suo ruolo relativamente marginale in Una mamma per amica. Ha ottenuto ruoli in diverse commedie quali Samantha Chi? o Le amiche della sposa, di recente si è vista nella serie Nine Perfect Stranger e prossimamente la vedremo nel titolo di Ursula per il remake della Sirenetta. L’attrice è sposata con l’attore Ben Falcone dal 2005 con cui ha due figli.

Luke: Scott Patterson in seguito al suo ruolo di Luke, si è dato al genere horror interpretando dei ruoli in Saw IV, V, VI e prossimamente lo vedremo in The Rogue e Liberty. L’attore in ogni caso è rimasto legato al mondo Gilmore infatti gestisce un podcast nel quale commenta gli episodi e ricorda aneddoti della serie.