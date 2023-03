GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 44: Grande Fratello Vip, meno uno alla fine!

Ragazzi io vedo finalmente la luce un fondo al tunnel, lunedì prossimo la più brutta edizione del GF Vip finirà!! Io tra concorrenti pessimi, fandom che mi insultano e parenti imbarazzanti sono allo stremo delle forze ormai.

Ammetto però che le facce degli Spartani scioccati perché Nikita è diventata finalista, e in un solo colpo ha anche buttato fuori Onestini, mi hanno ripagata di sei mesi di tortura. Ragazzi ma quanto hanno rosicato? Ma poi non lo hanno neanche Mascherato, ma che giubilo ma che gaudio. Andando con ordine ringrazio Alberto per aver deciso di portare al televoto con lui e con Nikita proprio Onestini e poi il karma ha fatto il suo lavoro. Dopo mesi in cui le ha detto di tutto, alle spalle e non, dopo che il GF lo ha coperto non mostrando i video in cui palesemente la faceva credere a Nikita, il buon Onestini si è riunito al fratellino fuori dalla casa. Come dice sempre lui: un beso cariño.

Gli Spartani erano certi che Nikita sarebbe uscita e la goduria che mi ha provocato la loro rosicata non la potete neanche immaginare. Non ce n’è per nessuno, i televoti flash, sono i televoti veritieri perché i fandom non hanno il tempo di organizzarsi per usare le millemila mail false e i bot che usano nei televoto settimanali e quindi vince davvero il più amato. Ricordo che Micol e Giaele prima di andare in finale avevano preso l’uno per cento e lo 0.5 per cento al televoto, poi grazie all’unione dei fandom spartani, hanno vinto le nomination per la finale. Nikita ha sempre avuto dalla sua solo il suo fandom e non ha mai fatto percentuali basse, pur non vincendo. Leggo spesso che Nikita è arrivata dov’è perché fa la vittima, ma scusate avete visto solo ieri sera come è stata trattata? Quando parla ne ha 6/7 contro. Discute con uno e se ne inseriscono altri 5 a darle contro. Ha avuto la sorpresa e mentre andava in onda nessuno è stato sui divani ad ascoltare sono andati tutti fuori a fumare. Quando è finito il suo momento solo Milena si è alzata ad abbracciarla. Ora, io non dico che dovessero farle le feste ma almeno una stretta di mano, un occhiolino, un sorriso sì. Così come quando è stata proclamata finalista, nessuno che si è congratulato con lei. Tutti col muso lungo esattamente come Antonella due puntate fa, però lei era str**za loro invece possono. La cosa più brutta in questa edizione è stata proprio questa, la mancanza di empatia e di sensibilità per me.

Momento invece super trash e imbarazzante il confronto tra Antonella e Micol. Tra un “Io sono una Ferrari e tu un Panda” di una e un “Tira più un pelo di… che un carro di buoi” dell’altra il livello è stato proprio bassino.

Oltre ad Onestini è stato eliminato anche Andrea e oltre a Nikita l’altro finalista è Tavassi. Ora al televoto per decretare l’ultimo finalista ci sono Alberto e Milena. Due belle persone ma che al gioco non hanno dato nulla. Chi vince tra i due sinceramente poco mi importa, però visto che Alberto è in casa dal primo giorno lo premierei.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

