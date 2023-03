Supereroi, di cosa parla? Dove è stato girato? Trama, cast, location e curiosità

Questa sera su Canale 5 andrà in onda Supereroi, film del 2021 diretto da Paolo Genovese. Di cosa parla? Scopriamolo insieme!

Supereroi – trama e cast

Supereroi, film del 2021 tratto dall’omonimo romanzo, è il racconto di una storia d’amore, quella tra Marco e Anna, interpretati da Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Lui è un insegnante di fisica dall’indole romantica e lei è una fumettista, insieme riescono a trovare l’armonia ma dopo un paio di anni lei è incerta sulla loro relazione e lo spinge ad andare in Danimarca. Soltanto quando l’uomo viene ricoverato per un infarto, i due si avvicinano prima che la pesantezza della vita li metterà nuovamente alle strette. Lo sfondo delle vicende è tra Ponza, Varenna, il lago di Como e Copenaghen.

La storia che ha i tratti del melodramma procede tra passato e presente raccontando gli alti e bassi della coppia. Il titolo deriva dall’alter ego immaginario della protagonista, intenta a rappresentare Anna alle prese con alcune prove d’amore “supereroistiche”. Ma va anche detto che il titolo supereroi vuole elogiare la resistenza di Marco e Anna, che resistono alle variabili nel corso degli anni in mezzo a tante coppie che invece si sgretolano.

Oltre ad Alessandro Borghi (Marco) e Jasmine Trinca (Anna), il cast è composto da diversi volti conosciuti al pubblico: Greta Scarano (Pilar); Elena Sofia Ricci (Elena); Vinicio Marchioni (Vittorio); Linda Caridi (Tullia); Flavio Parenti (Gigi); Beppe Severgnini (editore).

Supereroi – come nasce l’idea della storia?

L’ispirazione per questa storia, nasce, come dichiarato dallo stesso regista, dal desiderio di raccontare le coppie in modo curioso, dal voler capire quali siano le motivazioni che spingono a restare insieme. Inoltre si parla di due film in uno, proprio perché viene raccontato il primo e l’ultimo anno, in un viaggio sentimentale e appassionante che può essere apprezzato dal 50enne che ricorda con nostalgia il passato e dal 30enne che sta vivendo ora la sua storia.

Il film che è uscito a natale al cinema verrà trasmesso per la prima volta su Canale 5 per arrivare ad una fetta di pubblico più ampio e raccontare supereroi senza poteri se non la capacità di riuscire a restare insieme nonostante il tempo che passa.