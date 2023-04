Murder Mystery 2, esce oggi l’atteso film con Jennifer Aniston | Ci sarà anche un terzo capitolo?

Da oggi 31 marzo è disponibile su Netflix Murder Mystery 2.

Dopo quattro anni i fan finalmente sono stati accontentati. Esce oggi sulla piattaforma di streaming poi popolare, Murder Mystery 2, il sequel dell’omonimo film con Jennifer Aniston e Adam Sandler.

Murder Mystery 2 – trama

Nel primo film abbiamo conosciuto il poliziotto Nick e sua moglie Audrey, i due si trovavano in vacanza in Europa quando sono stati incastrati per l’omicidio di un vecchio milionario e costretti alla fuga. In Murder Mystery invece tornano nei panni di investigatori affermati, hanno infatti aperto la loro agenzia e sono in procinto di farla decollare quando vengono invitati al matrimonio del loro amico Maharajah. Lo sposo verrà rapito e Nick e Audrey avranno modo di mettere in campo tutto il loro sapere per fare successo come investigatori e fare finalmente il tanto sognato viaggio a Parigi.

Nel cast ritroviamo, tra gli altri anche la contessa Sekou (Jodie Turner-Smith), l’ex fidanzata del Maharajah; Saira (Kuhoo Verma), la sorella antisociale del Maharajah; Francisco Perez (Enrique Arce), famoso calciatore; Il colonnello Ulenga (John Kanu), guardia del corpo di lunga data del Maharajah; e Imani (Zurin Villanueva), assistente personale della contessa.

Murder Mystery – si farà un terzo film?

Il primo film ha ottenuto un successo immediato ( al punto che anche Fedez ha fatto un provino per entrare nel cast), il sequel deve ancora raggiungere i numeri richiesti ma già si ipotizza un terzo capitolo, considerata la conclusione del secondo film. Abbiamo infatti lasciato Nick e Audrey, su un aereo, senza i soldi che si erano guadagnati e soprattutto senza pilota. Si potrebbe ripartire da lì e raccontare ulteriori vicissitudini, anche se è molto probabile che il terzo capitolo sia leggermente meno d’azione. Infatti sia Adam Sandler che Jennifer Aniston hanno dichiarato di essersi feriti durante le riprese. Per quanto riguarda una data di ipotetico rilascio, questa potrebbe essere tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Non abbiamo ancora delle conferme ufficiali ma sicuramente ci sarà un terzo capitolo, anche perché la chimica tra Sandler e la Aniston è stata il collante che ha portato alla realizzazione dei primi due capitoli. I due attori hanno collaborato in diversi lavori insieme ed anzi, vorrebbero recitare insieme in un film più drammatico, considerando che entrambi sono maggiormente conosciuti per ruoli comici.