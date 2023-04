GF Vip 7, Edoardo Tavassi: mattatore o stratega? | Le pillole de La Velenosa

Tavassi è un altro personaggio che ha sicuramente meritato la finale. Ha creato dinamiche e nonostante sia entrato dicendo che non credeva alle coppie nei reality, insieme a Micol Incorvaia hanno creato la ship degli Incorvassi. Spesso mi fa ridere ed è molto bravo a creare giochi e momenti di divertimento nella casa. A molte persone piace ed è uno dei papabili vincitori, io vado controcorrente e vi dico che non mi ha mai convinta. Già all’Isola dei famosi quando tutti lo osannavano io ero una voce fuori dal coro. A maggior ragione rimango della mia idea ora che l’ho visto in onda H24. È entrato dopo, sapendo le preferenze del pubblico in quel momento. Una delle prime cose sussurrate a Donnamaria, prima che venisse richiamato dal GF, fu che i più forti erano Nikita e George e che per riuscire a “farli fuori” l’unico modo era mandarli in nomination insieme. Beh, amici, alla fine è andata proprio così mi pare. Tavassi dapprima ha sminuito George con la scusa dell’ironia. Ha più volte insinuato il dubbio su di lui, dicendo che nei programmi fatti da Ciupilan prima del GF era diverso. Che non stava sempre zitto e che era più “rissoso”. Una volta uscito George la sua attenzione si è concentrata su Nikita, che ha cercato di screditare in varie occasioni. Io credo che sia il più stratega di tutti in quella casa. Si è creato un gruppo (gli spartani) che pende dalle sue labbra. Lui insinua e loro agiscono. Mi spiace ma per me è il personaggio più negativo di tutti. Ovviamente le mie opinioni sono sempre inerenti al gioco, non giudico i concorrenti nella loro vita perché non li conosco. Io tutto quello che fa lo vedo studiato. Più volte ha detto che è molto trattenuto e attento a quello che dice perché è ben consapevole di dove si trova. Penso che la cosa più geniale che abbia fatto sia stata accaparrarsi il van. Se quel van potesse parlare chissà cosa ci direbbe. Per sei mesi lui e Micol hanno dormito lì e mai una volta che li abbiano inquadrati o che ci abbiano fatto sentire cosa si dicevano. A parte questa ultima settimana in cui ci hanno mostrato una loro lite dove lui non fa una bella figura. Possono aver messo a punto un sacco di strategie e noi non lo sapremo mai. Sappiamo che staccavano persino i microfoni ambientali, grazie al van gate. In quell’occasione furono puniti ma dissero esplicitamente che non era la prima volta che lo facevano. Capite? Si lo so lui ha detto di averli staccati perché voleva fare l’amore con Micol senza che nessuno sentisse, ma francamente io non ci credo. Purtroppo la coppia incorvassi non mi sa di vera. Magari verrò smentita e dureranno forever e faranno tanti incorvassini, ma al momento non mi convincono. Mai vista una coppia che sta insieme da poco così fredda. Li ho visti darsi qualche bacino a stampo e nulla di più. Non che volessi vedere chissà quali effusioni, ma possibile che non abbiamo mai la voglia di scambiarsi un limone? Non vedo la passione che nelle coppie appena nate solitamente c’è. Sì, ok, hanno detto che sono riservati e che quelle cose le fanno solo nel van… Guarda il caso… Per me si vogliono molto bene, sono molto simili e hanno tante cose che li accomunano, ma li vedo più come amici. La coppia serve, e hanno deciso di tenerla in piedi, soprattutto dopo che hanno saputo da Ginevra Lamborghini, quando è rientrata come ospite, che piacevano molto. Una volta usciti vedremo se ho ragione o se mi smentiranno. Io sono sempre pronta a fare un passo indietro se sbaglio. Io vi ho detto la mia che in parole povere è: per me Tavassi è uno stratega, voi siete d’accordo o lo considerate invece il mattatore di questa edizione?

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti