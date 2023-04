Pomeriggio 5, la gaffe della signora Dora fa il giro del web: cosa c’entra Alberto Matano? – VIDEO

È andato in onda ieri l’ultimo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, celebre programma del pomeriggio condotto da Barbara D’Urso. E proprio nel corso della puntata in questione una simpatica gaffe ha divertito tanto i telespettatori e la stessa conduttrice. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

La storia dell’anziana signora Dora a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso nel suo programma del pomeriggio Mediaset ovvero Pomeriggio 5 è solita affrontare sempre tanti diversi argomenti. Alcuni di questi riguardano il gossip e lo spettacolo, altri invece la cronaca. Ed ecco che proprio nel corso della puntata andata in onda nel pomeriggio di ieri la conduttrice si è occupata di parlare del caso di un’anziana signora di Camaiore di nome Dora che alcune settimane fa contro la sua volontà è stata rinchiusa all’interno di una RSA. A decidere che l’ottantenne non poteva più rimanere nella sua casa è stato l’amministratore di sostegno che la seguiva. Ma la signora Dora fin dal primo momento si è rifiutata di vivere nella RSA di Aulla e nel disperato tentativo di essere portata via da tale posto e di ritornare nella sua casa insieme alla badante Marina e i suoi gatti aveva anche annunciato di non voler più mangiare per lasciarsi lentamente morire. Per fortuna però l’anziana donna, su disposizione del tribunale di Lucca, è riuscita a tornare nella sua casa e proprio ieri un’inviata della D’Urso si è recata a casa sua per intervistarla. L’anziana donna però si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto sorridere il pubblico in studio e quello a casa ma non solo, anche la stessa Barbara D’Urso.

La gaffe dell’anziana signora diverte il pubblico di Pomeriggio 5

Ma esattamente, cos’è successo? Mentre l’anziana signora stava raccontando la sua storia l’inviata della trasmissione le ha chiesto di salutare la conduttrice, ovvero Barbara D’Urso presente in collegamento video. La signora Dora però ha risposto in un modo che ha spiazzato tutti: “Barbara? Pure Alberto Matano è bravo”. Parole alle quali l’inviata ha risposto precisando che tutti sono bravi. Ma non solo, le parole espresse dall’ottantenne, visibilmente provata da quanto accaduto nei giorni precedenti, hanno fatto tanto sorridere anche la stessa conduttrice. Quest’ultima infatti non è apparsa per nulla infastidita dalle sue parole e ha risposto precisando che lei di cognome si chiama D’Urso mentre Matano è Alberto, un collega che stima molto ma che lavora su un’altra rete. “Siamo su due rete differenti e sei con me adesso”, ha poi concluso Barbara D’Urso.