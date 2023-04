GF Vip 7, Giaele De Donà: mai giudicare un libro dalla copertina | Le pillole de La Velenosa

Ammetto che a me Giaele è sempre piaciuta. Confesso che per un periodo sono stata una gioiellers e che era la mia preferita. Sapete perché? Perché le avevano affibbiato un ruolo e nonostante si vedesse che aveva di più da dare e da dire, non volevano uscire dal copione che avevano scritto per lei. È entrata con una clip orrenda, dove sembrava la superficiale di turno che non pensa ad altro che ai soldi. Ancora oggi chi vuole attaccarla usa questa cosa. È entrata come quella antipatica e fin da subito ha avuto tutti contro. Ora, io sono per l’amore monogamo, ma se lei e il marito sono d’accordo sull’avere un matrimonio aperto, saranno cavoli loro no? Non è che in automatico per questo è una pu***na. Invece no, è stata giudicata soprattutto dai boomer malissimo. Per me ognuno vive l’amore come meglio crede, non decido io per gli altri. Non mi è piaciuto neanche come è stata fatta passare da Antonino. Sotto le coperte erano in due ma l’unica giudicata in maniera negativa è stata lei. “Eh ma lei ha un marito” ho letto spesso. Sì, ma amici, hanno anche un matrimonio aperto. Certo Brad non l’ha aiutata non palesandosi mai e mandandole delle lettere come se lo avesse tradito quando lui è stato paparazzato con più donne diverse… I parenti poi… L’unica che aveva il terrore a ricevere sorprese. Porella ogni volta che andava un familiare erano più le ca**iate che gli incoraggiamenti. Piano piano però, e direi per fortuna è venuta fuori la sua storia famigliare e abbiamo visto una Giaele diversa. Sua madre colpita da un ischemia quando lei aveva solo 4 anni, da allora è in sedia a rotelle e ha serie difficoltà di salute. Giaele che non ha mai avuto una madre presente ma che si è presa cura di lei, grazie anche al marito facoltoso. Ecco questo lato della De Donà mi è spiaciuto sia stato mostrato solo sul finale. Spero anche che molti abbiamo capito che i libri non vanno mai giudicati dalla copertina. Purtroppo però il mio amore nei suoi confronti si è notevolmente abbassato, da quando si è unita agli spartani ed è diventata un adepta di Tavassi. Lei pende letteralmente dalle sue labbra. Non mi è piaciuta la Giaele pettegola che riporta cose ascoltate in giro al suo gruppo, spesso sbagliate o rigirate. Non mi è piaciuta la sua unione con Oriana che per me le ha fatto perdere un sacco di punti. Ammetto che continuo ad avere un debole per lei, e che tra gli spartani è quella che preferisco, ma mi sento delusa. Mi piaceva il suo rapporto con Micol, che da quando è entrata le ha allungato una mano. Peccato che si sia unita ad un gruppo che si si supportava ma che cercava di isolare e screditare chi non la pensava come il leader. O almeno io l’ho vista così. È arrivata in finale e io sono contenta, perché vedo qualcosa in lei che va oltre gli spartani, però al suo posto forse lo meritava più qualcun altro. I televoti parlano chiaro quando gareggia da sola, senza i fandom uniti è arrivata a prendere lo 0.5% soltanto, con i fandom uniti è un’altra storia ed è arrivata in finale. Ovviamente lunedì i vari fandom voteranno i loro protetti e lei tornerà alla sua percentuale. Concludendo Giaele mi piace ma mi ha un po’ delusa.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti