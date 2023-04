Underwater, come finisce? Trama, curiosità e spiegazione del finale

Underwater, è questo il titolo del film del 2020 diretto da William Eubank di genere orrore-fantascienza. Un film al quale hanno preso parte diversi attori molto noti al pubblico come ad esempio Kristen Stewart e Vincent Cassel. Ma esattamente qual è la trama e come finisce il film?

Trama del film Underwater

La pellicola, ambientata nel futuro, racconta del forte terremoto che nel 2050 ha colpito un impianto di trivellazione situato sul fondo della fossa delle Marianne. Tale terremoto ha distrutto intere sezioni e a sopravvivere tra gli scienziati che si trovavano sui fondali per condurre delle indagini sono solamente Norah, ingegnere meccanico, e Rodrigo e Paul ovvero due ricercatori. I tre raggiungeranno insieme al capitano Lucien la base di controllo dove si trovano anche l’ingegnere Liam e la biologa Emily. Il gruppo scoprirà a questo punto di non poter contattare la superficie e le Tian Indutries, e proprio per tale motivo sceglieranno di attraversare un miglio di fondale oceanico fino alla trivella di Roebuck utilizzando delle tute pressurizzate.

La loro speranza è quella di poter riemergere prima che sia troppo tardi. Il viaggio però si rivelerà molto difficoltoso. Infatti dopo essersi calati sul fondale l’elmetto difettoso del ricercatore Rodrigo imploderà e lo ucciderà. Sempre durante il tragitto il gruppo noterà un vicino SOS proveniente da una delle capsule di salvataggio precedentemente partite. Ma quando si avvicineranno troveranno al suo interno il corpo privo di vita e martoriato di un membro dell’equipaggio.

Ma non solo, ad un certo punto dal corpo uscirà fuori una stranissima creatura che li attaccherà ma che verrà uccisa da Liam. La biologa a questo punto si renderà conto che hanno a che fare con una specie sconosciuta probabilmente risvegliata dalle trivellazioni. Ma ecco che ad un certo punto sempre il gruppo verrà attaccato da una versione più grande e umanoide della creatura in questione.

La creatura infatti ucciderà anche Paul durante il passaggio di un breve tratto sott’acqua. Prima di raggiungere la Roebuck il gruppo dovrà ancora attraversare un tratto di fondale ma a rallentarli sarà Liam che a causa del suo depuratore danneggiato inizierà a respirare fumi tossici. Proprio a causa di tale rallentamento verranno attaccati ancora una volta dalla creatura che a questo punto porterà con se il capitano e Norah. Proprio il capitano però si sgancerà dall’ingegnere meccanico per salvarla e si farà esplodere insieme alla creatura.

Norah a questo punto raggiungerà una vecchia base abbandonata dove troverà un modello vecchio di tuta pressurizzata che userà per riparare la sua e raggiungere la trivella dove si ricongiungerà con Emily. Ad un certo punto però sarà proprio Norah a scoprire che davanti all’entrata della trivella vi sono moltissime creature addormentate ed uguali a quella che avevano affrontato in precedenza. I sopravvissuti proveranno ad entrare di nascosto ma verranno scoperte e proprio una di queste creature si scaglierà contro Norah che però utilizzando un razzo di segnalazione riuscirà a squarciarla dall’interno. Prima di essere attaccati verranno richiamati da una creatura gigantesca ovvero Cthulhu che distruggerà la trivella.

Come finisce il film

Ma, come finisce il film? I tre sopravvissuti riescono a raggiungere le capsule di salvataggio ma arrivati sul posto Norah scoprirà che solo due funzionano motivo per il quale deciderà di cederle alla coppia di fidanzati. Ad un certo punto però scoprirà che le creature stanno inseguendo le capsule motivo per il quale prenderà la decisione di sacrificarsi causando una grande esplosione nella quale saranno coinvolti oltre che lei stessa anche Chtulhu e tutte le altre mostruose creature. In questo modo le capsule riusciranno a raggiungere la superficie. Nei mesi successivi però le Tian Industries decideranno di nascondere quanto accaduto distruggendo le registrazioni e facendo tacere i sopravvissuti. E non solo, ad un certo punto annunceranno anche di avere l’intenzione di procedere ancora una volta con le trivellazioni sottomarine.

Curiosità sulla pellicola

Molte le curiosità che riguardano la pellicola. A tal proposito è possibile dire che in un primo momento i mostri dovevano somigliare a dei calamari ma il loro design è stato modificato perché non apparivano particolarmente spaventosi. Anche il mostro finale doveva essere in realtà una balena ma alla fine la scelta è ricaduta sulla figura di Chtulhu.

Nonostante la presenza di attori di grande fama la pellicola non è riuscita ad ottenere gli incassi desiderati rivelandosi un flop commerciale.