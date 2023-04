GF Vip 7, Nikita Pelizon: la fata con lo sguardo di ghiaccio | Le pillole de La Velenosa

Sì ok lo sapete, a me Nikita piace e non ne ho mai fatto mistero. Vi svelo però che all’inizio mi era del tutto indifferente. Ho iniziato a concentrarmi su di lei grazie alle cattiverie per me inspiegabili che gli altri vipponi dicevano su di lei. Io sono una che se vede un gruppo contro una sola persona, empatizza automaticamente con quella persona. Di conseguenza da quel momento ho iniziato ad empatizzare con lei. Per me non è una santa e anche lei ha fatto i suoi scivoloni, come tutti. Però sono più le cattiverie che ha ricevuto che non quelle che ha fatto. Ma ci rendiamo conto che una concorrente, Elenoire Ferruzzi, è stata messa al televoto d’ufficio e sbattuta fuori con il 90% dei voti perché, oltre ad aver detto più volte che la Pelizon portava jella, ha sputato al suo passaggio? E dopo questa ne sono arrivate altre di cattiverie, non è che si sono fermati. Giusto lunedì scorso che era la semifinale, mentre Signorini raccontava la sua storia, i vipponi rimasti si sono alzati tutti e se ne sono fregati altamente di mostrare un minimo di rispetto. Inutile che chi tifa per gli altri dica che Nikita fa la vittima, perché nei fatti che ho riportato non ha fatto la vittima ma sono stati gli altri a mostrare di che pasta sono fatti. Facile non capirla e non amarla perché Nikita, diciamocelo, è diversa. Lei crede agli angeli, lei ama gli unicorni, lei abbraccia gli alberi. Le persone diverse spesso non vengono capite e questo è successo anche a lei. Ma soltanto con i suoi compagni dentro la casa, perché fuori invece è molto amata. È l’unica concorrente ad avere dall’inizio il suo fandom da sola, i Nikiters. Gli altri, parlo di quelli forti, sono fandom di coppia: gli Oriele, gli Incorvassi e i Donnalisi. Questo vuol dire molto, vuol dire che è piaciuta la persona e non la ship. Quando Nikita non mi è piaciuta? Con Luca Onestini. Spiego meglio: lei non si è inventata nulla, i video parlano chiaro, lui ha avuto delle attenzioni verso di lei che potevano fare pensare che provava interesse. Nel momento in cui però, lui inizia a farti passare per pazza, visionaria e bugiarda, staccati e non dargli più confidenza. No, lei invece ha continuato a palesare il suo interesse per lui, risultando spesso cringe e stucchevole.

A me piacerebbe vincesse solo per vedere la faccia degli spartani che non perdono occasione per isolarla e deriderla, ma sono certa non sarà così. Diciamo che mi accontento delle loro facce di lunedì quando è diventata quinta finalista. I suoi occhi e si suoi sguardi sono stati al centro delle discussioni per sei mesi. In casa più volte hanno detto che ha uno sguardo che fa paura, che ha gli occhi cattivi, ma io francamente non ho mai visto questa cosa. In casa ha avuto pochi rapporti di amicizia rispetto agli altri, ma quelli con George e Daniele secondo me sono stati i più veri. I suoi detrattori la trovano falsa perché è diventata amica di Antonella dopo che se ne erano dette di ogni, si dimenticano forse che anche Oriana, Micol e Giaele si sono “massacrate” e ora sono best friends… Insomma la regina degli unicorni a me è piaciuta e sicuramente ha meritato la finale.

