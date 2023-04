The Cave – Acqua alla gola: qual è la storia vera dietro al film? Come finisce?

The Cave- Acqua alla gola, è questo il titolo del film d’azione thailandese del 2019 scritto e diretto dal regista e produttore cinematografico Tom Waller e coprodotto da Allen Liu e Waller. Un film di genere thriller-drammatico basato su una storia realmente accaduta. Ma, qual è la sua trama? Come finisce e qual è la vera storia che si nasconde dietro al film? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

La vera storia dietro al film

Presentato in anteprima al Busan International Film Festival 2019 e diffuso in Thailandia il 21 novembre dello stesso anno ecco che The Cave- Acqua alla gola racconta la reale storia di quanto accaduto ad una squadra di calcio di ragazzi thailandesi che nel 2018 è rimasta intrappolata, insieme all’allenatore, all’interno di una grotta in Thailandia. Il film si concentra in modo particolare su diverse persone che con grande impegno e sforzo hanno contribuito alle operazioni di salvataggio. Tra questi il produttore di pompe per l’acqua Nopadol Niyomka, il Thai Navy SEAL in pensione Saman Kunan. E per finire il subacqueo in grotta irlandese Jim Warny. Nello specifico ad essere coinvolti nell’operazione di salvataggio sono state oltre 10.000 persone. E di preciso oltre 100 sommozzatori, 100 agenzie governative, circa 2000 volontari e centinaia di volontari e di agenti di polizia.

Trama del film The Cave- Acqua alla gola

La trama del film ripercorre proprio la tragica storia di questo gruppo di ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Tutto è accaduto il 23 giugno del 2018, giorno in cui la squadra di giovani calciatori e il loro allenatore fanno ingresso all’interno di una grotta di Tham Luang Nang Non, in Thailandia. E nello specifico nella provincia di Chiang Rai.

Ciò che il gruppo però non sa è che proprio quel giorno è prevista tanta pioggia. Ed è proprio a causa di un allagamento dovuto a delle torrenziali piogge monsoniche che il gruppo rimane bloccato all’interno della grotta. In poco tempo viene denunciata la loro scomparsa e iniziano le ricerche. Ma solamente dopo una settimana per la squadra di soccorsi è stato possibile raggiungere i dispersi proprio a causa del livello dell’acqua che ha reso difficili le operazioni di soccorso.

Come finisce il film

Dopo giorni di attesa che hanno lasciato con il fiato sospeso non solo le famiglie dei dispersi ma il mondo intero ecco che alla fine il gruppo viene individuato e tratto in salvo. Il 2 luglio del 2019 infatti i sommozzatori hanno individuato i ragazzi stremati ma per fortuna vivi e poco alla volta sono riusciti a portarli fuori dalla grotta salvando la loro vita.