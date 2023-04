GF Vip 7, Alberto De Pisis: battitore libero? Io non credo | Le pillole de La Velenosa

Alberto è senz’altro una persona educata e per bene. Non ha mai sbroccato, non ha mai fatto sceneggiate e ho empatizzato molto con lui quando ha litigato con Antonino. In quei giorni l’ho visto stare davvero male perché andando contro Antonino è stato isolato ed escluso anche da molti altri. Ho empatizzato molto anche per il fatto che non riceveva mai sorprese. Pensavo che il GF si fosse dimenticato di lui, poi però dal suo profilo Instagram è stato postato che Alberto era consapevole che i suoi famigliari non volevano apparire. Mi è piaciuta all’inizio la sua cotta per Edoardo Donnamaria. È sempre stato al suo posto nonostante fosse chiaro a tutti che provasse qualcosa per il volto di forum. Non ci ha giocato sopra ne ha messo in difficoltà Edoardo e il suo rapporto con Antonella. Ho solo due cose da recriminare ad Alberto: una che ha cercato troppo di imitare Zorzi. Dalle rispostine acide allo spettacolo del GF Vip night show, alla cotta per un altro concorrente. A me lo ha ricordato molto, ma la verve di Tommaso è unica e il GF ha deciso di non puntate su di lui. La verità è che nelle puntate in prima serata Alberto è stato invisibile, non è stato certo un protagonista. Secondo punt che diciamo mi ha fatto storcere il naso, il suo definirsi un battitore libero, quando non è stato affatto così. De Pisis è palesemente uno spartano, e lo ha dimostrato anche nel televoto flash della scorsa puntata. Altro che scelgo di portare in nomination con me e Nikita, Luca perché voglio provare un’emozione forte. Lui ha scelto Luca pensando di fare fuori Nikita. Tant’è che una volta rientrato in casa, e una volta eliminato Onestini, si è giustificato in tutti i modi con gli spartani. Diciamo che è sempre stato dalla parte dei più forti, prima con Antonino e poi con gli spartani. Riassumendo è stato un personaggio poco protagonista, certamente positivo, ma la finale per me la meritava qualcun’altro. Magari un Daniele, un Antonella o anche un Onestini che di dinamiche ne hanno create molte, visto che alla fine è un gioco. Ecco lui mi dà l’impressione di uno che è stato in disparte a vedere gli altri giocare. Per questo non lo riesco a promuovere. Ora è in nomination con Milena per il sesto posto in finale, leggendo in giro i fandom spartani sono un po’ arrabbiati con lui per aver sacrificato Onestini quindi c’è la possibilità che passi la Miconi. Io li trovo fuori posto entrambi, ma il pubblico sovrano così ha voluto, quindi io muta e accetto.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti