Chi è Alessia Navarro, seconda moglie di Pino Insegno? I due hanno figli?

Tutti conoscono Pino Insegno, celebre attore ma anche doppiatore, comico, conduttore radiofonico e televisivo e direttore di doppiaggio. Ma pochi conoscono alcuni dettagli sulla sua vita privata. Ad esempio chi è la moglie Alessia Navarro? I due hanno dei figli? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Chi è Alessia Navarro, moglie di Pino Insegno

Dopo la lunga storia d’amore che ha unito Pino Insegno alla conduttrice televisiva Roberta Lanfranchi ecco che è arrivato, ormai da diversi anni, nella vita del celebre attore un nuovo amore. Stiamo nello specifico parlando di Alessia Navarro, ma esattamente chi è e cosa fa nella vita? Oltre ad essere la moglie di Pino Insegno è opportuno chiarire che Alessia Navarro è un personaggio noto. Il suo nome completo è Alessia Cacciotti Navarro ed è nata a Cori, in provincia di Latina, il 21 giugno del 1979. E’ sempre stata molto appassionata di culture appartenenti a Paesi molto lontani dal nostro e proprio per questo motivo da giovane ha deciso di intraprendere la carriera universitaria iscrivendosi presso l’Università degli Studi di Roma dove ha studiato Antropologia culturale. Ha poi scelto di intraprendere la carriera da attrice ma prima ha studiato presso la Scuola di Tecniche dello spettacolo e ha frequentato diversi corsi dell’Accademia del Cinema di Roma.

La carriera di Alessia Navarro

Della sua passione per la recitazione Alessia Navarro ha scelto di farne una vera e propria carriera. Poco dopo aver terminato i suoi studi infatti è stata subito notata per il suo talento e scelta per comparire in serie televisive molto note come ad esempio “Un medico in famiglia” ma anche in alcuni film come ad esempio “Un marito per due”. Ed è stato proprio sul set di tale film che la Navarro ha conosciuto il suo attuale marito. Nel corso degli anni ha poi preso parte a pellicole di successo nelle quali ha ottenuto dei ruoli importanti. Tra questi è possibile menzionare il film “Hope Lost” oppure “The Sweepers”. Oltre che come attrice la Navarro ha anche lavorato come doppiatrice ottenendo eccellenti risultati. Ad esempio è possibile dire che ha prestato la sua voce ai film Pacific Rim e La favorita. Ma Alessia Navarro è anche un’amatissima attrice di teatro ed infatti nel corso della sua carriera ha preso parte anche a spettacoli teatrali di successo. Ad esempio nello spettacolo “Frida Khalo-il ritratto di una donna” ha interpretato proprio la nota pittrice.

L’amore con Pino Insegno

Alessia Navarro e Pino Insegno si sono conosciuti, come affermato poc’anzi, sul set del film “Un marito per due” nel 2009. Il matrimonio è poi arrivato nel 2012 in gran segreto. Un giorno infatti la coppia è stata avvistata al Campidoglio e da quel momento si è diffusa la notizia delle nozze confermata poi dal sindaco di Roma la stessa sera. Tra i due vi è una notevole differenza d’età, nello specifico circa 20 anni, ma nonostante ciò sembrano davvero molto innamorati e affiatati. La coppia ha dei figli oppure no? A tale domanda è possibile rispondere di si. Dalla loro unione infatti sono nati due bambini. Il primogenito Valerio è arrivato due anni dopo il matrimonio e quindi nel 2014 mentre invece il secondogenito, di nome Alessandro, è nato nel 2019. Per Pino Insegno però questi non sono gli unici figli. L’attore infatti è padre di altri due ragazzi più grandi nati dal precedente matrimonio con Roberta Lanfranchi.