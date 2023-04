GF Vip 7, Micol Incorvaia: top o flop? | Le pillole de La Velenosa

Micol è entrata come ex di Donnamaria, a lei questa definizione è sempre stata stretta e si è spesso lamentata, però se non avesse avuto un flirt con lui, non l’avremmo vista nella casa quest’anno. Ci deve stare. Vedendo Antonella Fiordelisi così gelosa di Donnamaria, gli autori hanno pensato di creare un bel disastro mettendo una ex del ragazzo. Lui ne ha avute altre di ragazze conosciute ma lei è pure sorella di Clizia e quindi hanno preso due piccioni con una fava. All’inizio mi è piaciuta, l’ho trovata molto carina con Giaele, una delle poche che è andata oltre i pregiudizi e che ci è diventata amica. Mi piaceva anche quella sua calma nonostante le provocazioni di Oriana e Antonella. Sì perché ricordiamo a chi dice che l’amicizia tra Antonella e Nikita è falsa perché prima non si sopportavano che anche Oriana e Micol all’inizio se ne sono dette di ogni. Poi la mia visione di Micol è cambiata completamente nel momento in cui ha iniziato a fare coppia con Tavassi. Purtroppo ha perso la sua identità e per me è diventata un’estensione di Edoardo. A parte Antonella con cui aveva qualcosa di personale, lei si è sempre allineata al pensiero del suo fidanzato. In quel van poi, mai ripresi, dove staccavano i microfoni ambientali a loro piacimento, chissà quante strategie di gioco di sono fatti lei e Dodino. Gli unici che hanno avuto il lusso di dormire appartati e soprattutto censurati, mai mostrati. Anche del van gate si è parlato tanto ma alla fine quello che si sono detti quella notte non ce lo hanno svelato. Sì ok, hanno offeso pesantemente Daniele, ma si sa loro sono dei mattacchioni e stavano scherzando, ma nulla di più. Io li ho trovati sempre molto tutelati e protetti. Vedete anche nella mia opinione su Micol sto parlando al plurale, di lei e Tavassi, perché purtroppo, sarà un mio limite, lei non ha una sua identità. A parte assecondare ogni cosa detta dal suo boy, in cosa è stata protagonista Micol? È diventata finalista per l’unione di tutti i fandom spartani perché vi ricordo che singolarmente ha preso 1,2% dei voti. Stasera se dovesse esserci uno scontro tra lei e Tavassi, persino gli Incorvassi voterebbero lui e non lei. Tra l’altro io alla loro storia d’amore credo un gran poco. Una neo coppia così fredda non l’ho mai vista. Non dico che devono fare il kamasutra davanti alle telecamere, ma possibile che non gli parta mai la voglia di scambiarsi un limone? A me sembra assurdo, però sono sempre pronta a fare un passo indietro se sbaglio. Insomma per me Micol è stata un flop, che però da come era partita poteva essere top.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti