GF Vip 7, Milena Miconi: un colpo al cerchio e uno alla botte | Le pillole de La Velenosa

Se mi avessero detto qualche tempo fa che in finale ci sarebbe arrivata Milena Miconi, non ci avrei creduto. Semplicemente perché è entrata molto dopo rispetto agli altri e perché non si è mai esposta. Milena è senz’altro una bella persona, educata, rispettosa, un po’ la mamma di tutti. Ma la verità è che ha sempre dato un colpo al cerchio e uno alla botte. Non ha mai preso posizione in un senso o nell’altro. Forse solo ora che siamo alla fine ha fatto capire agli spartani che hanno esagerato con Nikita. Le sue nomination sono sempre state “nominò tizio perché è quello con cui ho meno rapporto, nomino caia perché ci ho parlato poco”. Sempre un po’ parac**e. Eppure quelli che non le piacevano c’erano, ma non lo ha mai detto apertamente. Ecco a me i concorrenti così nei Reality piacciono fino ad un certo punto. Per carità forse sono una voce fuori dal coro perché spesso vincono, basta guardare le scorse edizioni, a parte quella vinta da Zorzi. I vincitori hanno un po’ lo stile di Milena, che si espongono poco, e che dividono poco il pubblico. Vedi Alessia Macari, Daniele Bissato, Walter Nudo, Paola di Benedetto e Jessica Sélassie. Tutti vincitori ma non protagonisti dell’edizione. Infatti i più ricordati non sono loro ma quelli che hanno creato dinamiche. L’unico vincitore, che è stato anche protagonista è stato Tommaso Zorzi. Ora, non dico che Milena vincerà, perché è arrivata in finale per una serie di circostanze fortuite, ma già che sia lì per me è tanto per quello che ha dato al programma. Vi dirò di più, i fandom spartani sono arrabbiati con Alberto De Pisis per aver sacrificato Onestini nell’ultimo televoto, che stasera con molta probabilità la nomination la supererà proprio la Miconi. Insomma io preferisco quelli che dicono la loro, e non necessariamente devono essere maleducati o str**zi, basta che non facciano i comodini.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti