Francesca Manzini è fidanzata? Cosa sappiamo della vita privata della imitatrice e volto tv

Francesca Manzini è una celebre imitatrice, comica e conduttrice radiofonica italiana molto conosciuta dal pubblico per aver preso parte a diverse trasmissioni di successo. Ma, cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è il fidanzato? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Chi è Francesca Manzini

Nata a Roma il 10 agosto del 1990, Francesca Manzini è una giovane imitatrice ma anche comica e conduttrice televisiva italiana figlia del team manager della Lazio Maurizio Manzini e nipote del doppiatore Arturo Dominici. Dopo una lunga gavetta fatta all’interno dei villaggi turistici romani ecco che per Francesca Manzini è arrivato il momento di fare il suo debutto in televisione nel 2009 prendendo parte al programma di Rai 1 intitolato Festa Italiana. All’interno di tale trasmissione ha divertito i telespettatori imitando alcuni volti noti della televisione e di preciso Sabrina Ferilli, Mara Venier e Raffaella Carrà. Da lì in poi la sua carriera si è arricchita sempre più di successi. Ha infatti preso parte a tanti programmi televisivi molto noti e seguiti come ad esempio Avanti un altro!, Grand Hotel Chiambretti, Matrix Chiambretti, Vieni da me, Amici Celebrities ecc. Ma non solo, il pubblico ha avuto modo di conoscerla anche grazie alla partecipazione a Striscia la Notizia prima come imitatrice di Mara Venier e successivamente come conduttrice al fianco di Gerry Scotti.

La vita privata della giovane imitatrice

Molte sono quindi le informazioni sulla vita professionale dell’imitatrice. Ma, cosa sappiamo invece della sua vita privata? Francesca Manzini è fidanzata oppure no? La giovane imitatrice è stata sentimentalmente legata per molto tempo all’attore e doppiatore Christian Vitelli. I due, stando a quanto emerso da alcuni rumors, erano pronti a convolare a nozze ma alla fine proprio a causa della grande differenza d’età la Manzini sembrerebbe aver deciso di fare un passo indietro. Lei 30 anni e lui 46, si sono resi conto di volere cose diverse. Ma la Manzini è poi tornata a sorridere grazie ad un nuovo amore. Oggi infatti è felice al fianco di un ragazzo di nome Marco Scimia che nella vita fa il barbiere. Il giovane è diventato molto noto sul web grazie alla sua somiglianza ad un famosissimo attore statunitense ovvero Johnny Depp. Ma, cosa sappiamo di lui? In realtà molto poco. Scimia è nato a Ladispoli vicino Roma, ha 35 anni ed è un tifoso della Lazio. Passione che condivide con la fidanzata. I due sono molto felici ma al momento il matrimonio non sembrerebbe essere in programma.