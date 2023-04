Doc 3, quando inizia? Cosa sappiamo della terza stagione e del remake?

Doc – nelle tue mani è la fortunata serie RAI con Luca Argentero che dopo il successo delle prime due stagioni è pronta a tornare sugli schermi con una terza stagione. Quando inizia?

Doc 3 – quando inizia?

A confermare l’inizio delle riprese della terza stagione di Doc – nelle tue mani è stato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide. Secondo quanto dichiarato le riprese inizieranno a maggio e nel cast sono riconfermati Luca Argentero, nei panni del dottor Andrea Fanti e Marco Rossetti che abbiamo conosciuto nella seconda stagione come il dottor Crescioni. Al momento, ciò che sappiamo è che sicuramente si riprenderà da dove ci si era fermati nella seconda stagione.

Vedremo dunque come si svilupperà il rapporto tra Andrea e Agnese e come si intrecceranno le storie tra gli altri personaggi. Sarà amore tra Giulia e Damiano? Gabriel rimarrà al Policlinico o tornerà in Etiopia? Ma soprattutto, Fanti riuscirà ad ottenere il ruolo di primario che gli aspetta? Inoltre, come preannunciato, vedremo nuovi volti. Infatti è stata creata una nuova classe di specializzandi e li vedremo alle prese con nuovi casi medici che andranno a mescolarsi con le storie private dei medici.

A fornire ulteriori anticipazioni inoltre è Pierdante Piccioni, il medico a cui si è ispirata la storia di Fanti, il quale ha dichiarato: “Ci sarà sempre un mix tra casi veri e aspetti privati. Ci saranno nuove storie. Certi rapporti continueranno, altri si interromperanno. Storie vere e metodo empatico. Questo è il patto tra due entità alla pari, quali sono medico e paziente”.

Doc 3 – il remake

I fan non vedono sicuramente l’ora di vedere nuovamente Fanti e la sua squadra all’opera, sicuramente bisognerà aspettare almeno fino al 2024, ma intanto arriva un’altra notizia. Doc – nelle tue mani avrà un remake americano. Il successo della serie ha portato la Fox a ordinare un riadattamento della versione italiana. In questo caso ci sarà la dottoressa Amy Elias, anche essa vittima di un incidente che le provocherà un amnesia e le farà perdere gli ultimi otto anni di vita. Come ha dichiarato Michael Thorn, a capo della programmazione scripted di Fox Entertainment si tratterà di “Un medical drama eroico e commovente, che esplora le emozioni pure, la redenzione e la resilienza dell’animo umano in modi che raramente vediamo”. Riuscirà a sortire lo stesso effetto?