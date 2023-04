Terra Amara stoppata da Mediaset | La decisione stravolge il palinsesto e i fan

Terra Amara sospesa da Mediaset, cosa sta succedendo?

Terra Amara è una delle soap opera più amate degli ultimi tempi. La storia piena di intrecci amorosi, sorprese, colpi di scena, si inserisce nella cornice delle serie tv turche e sullo sfondo della Turchia degli anni 70, si svolgono le vicende che tengono legati i telespettatori al divano. Nonostante il successo riscosso però, ci saranno dei cambiamenti. Mediaset bloccherà davvero la serie turca?

Terra Amara bloccata – non si faranno più gli episodi?

La programmazione di Mediaset subirà dei cambiamenti nel mese di aprile, in particolare nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Nella giornata di Pasqua non ci saranno modifiche al palinsesto, mentre nella giornata di pasquetta Terra Amara non verrà trasmessa. In questa giornata infatti, il daytime pomeridiano vedrà soltanto Beautiful alle 15,40 e non sarà seguito ne da Terra Amara e ne da Uomini e Donne. Ma la Mediaset ha pensato di ovviare al problema trasmettendo una puntata extra large di Terra Amara nella giornata di domenica di Pasqua dalle ore 15:00.

Terra Amara – anticipazioni puntate aprile

Intanto oggi come di consueto Terra Amara verrà trasmesso su Canale 5, cosa vedremo nella puntata? Saniye informerà Hunkar della relazione tra Hatip e Sermin, scoprirà anche di aver subito un furto in casa mentre invece Gaffur, convinto che sia colpa di Cetin, corre all’azienda per accusarlo davanti a tutti e per mettere così in difficoltà anche Yilmaz, ma l’uomo non solo non crede alle accuse contro Cetin ma si infuria anche. Riporta Gaffur da Hunkar mettendo in chiaro che non permette a nessuno di calunniare ingiustamente i dipendenti che gli sono fedeli come Cetin di cui si fida ciecamente Demir, nel frattempo, per non rinunciare alle sue quote di proprietà della società che realizzerà l’impianto combinato, deve far fronte all’aumento di capitale voluto dai nuovi soci tedeschi ma per farlo decide di vendere i suoi beni.

Per quanto riguarda le anticipazioni delle altre puntate, vedremo Hatip che rivela a Yilmaz dell’accordo segreto tra Hankuer e Fekeli sui terreni (Martedi 4), Demir scopre l’accordo sui terreni tra Hunkar e Fekeli e va a chiedere spiegazioni alla madre (Mercoledi 5), nuove tensioni tra Zuleyha e Adana (Giovedi 6), l’arrivo di Yilmaz e Mujgan alla tenuta che porta malumori e preoccupazioni (Venerdi 7) Demir è costretto a vendere le quote della sua società ai tedeschi per colpa di Yilmaz (Sabato 8), Sermin, finita in carcere per la sua relazione con Hatip medita vendetta verso chi li ha denunciati alle autorità (Domenica 9).