Pubblicità Ringo 2023, qual è la canzone della campagna Unique Together? Chi è il cantante thasup?

Le pubblicità Ringo, bisogna ammetterlo, sono da sempre iconiche (e sì, continuiamo ad abusare di questo termine…).

Negli anni ’90 Ringo People era una tagline facilmente riconoscibile, in cui si cercava di superare l’allora distante (?) problema dell’integrazione razziale.

Non sappiamo se si trattasse di whitewashing (a quei tempi non si usavano questi termini né crediamo possa essere considerato un esempio di) ma per certo era un’idea geniale quella di associare la stretta di mano di due amici / due compagni di squadra di colore diverso (un bianco e un nero) al biscotto bicolore.

Nell’arco degli anni, poi, grandi personaggi del mondo dello sport hanno prestato il loro volto per promuovere il brand di biscotti – il primo che ci viene in mente è l’ex fuoriclasse del Milan Kakà.

Ma senza dilungarci troppo veniamo al punto. Qual è la canzone dello spot dei biscotti Ringo in rotazione da marzo 2023 per la nuova campagna Unique Together (che vede l’abbandono del concetto di Ringo People)?

La canzone della nuova pubblicità della Ringo è _bilico_ (sì, scritto proprio così) di thasup.

Ma chi è thasup?

Thasup, già noto come thaSupreme (sì, scritto così, sebbene su Wikipedia sia scritto con le maiuscole del caso – ma che ne sanno quei boomer?) è lo pseudonimo di Davide Mattei, trapper e produttore discografico italiano.

È il fratello minore di Mara Sattei, tra le protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo.

Thasup ha all’attivo due album in studio e un mixtape, oltre a collaborazioni con i più grandi nomi della scena rap italiana e non solo, come Tiziano Ferro.

Il suo esordio, da produttore, è del 2017 – quando produsse il fortunato singolo di Salmo Perdonami: lui aveva solo 16 anni e di lì a poco avrebbe esordito anche come cantante, con una serie di singoli sempre caratterizzati da spell pronti a fare impazzire i boomer (e non solo gli spell dei singoli: il suo secondo album è intitolato c@ra++ere s?ec!@le -> Carattere speciale)

Thasup, come raccontato dalla sempre illuminante newsletter zio in un episodio di ormai 3 anni fa (quanta acqua sotto i ponti da allora) ha conquistato una serie di record con il suo primo album:

È stato il secondo disco più ascoltato di sempre in Italia nelle prime 24 ore dall’uscita (circa 13 milioni di stream); è stato il secondo disco più ascoltato di sempre in Italia nelle prime 24 ore dall’uscita, con circa 13 milioni di stream. Sette delle venti tracce dell’album si sono piazzate nella top 200 Global di Spotify e tutte e venti le tracce sono finite nelle prime 21 posizioni della Top 50 Italia.

Inoltre, i prime cinque singoli già rilasciati hanno fatto in pochissimo tempo decine di milioni di views su YouTube.

In quello stesso periodo thasup aveva fatto parlare di sé per essersi “esibito” sul palco di X Factor come ospite, anche se in realtà non era presente fisicamente, ma con una sorta di ologramma – per evitargli lo stress da palco.

Da allora non mi pare si sia fatto vedere, ma il fatto che la Ringo abbia scelto una sua traccia per la sua campagna Unique Together lo rende a 22 anni un’artista sempre più mainstream.