I migliori giorni: trama, cast e curiosità sul nuovo film con Luca Argentero

I migliori giorni è una miniserie italiana diretta da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Appartiene a un dittico, infatti prossimamente nelle sale uscirà anche I peggiori giorni. Le vicende, raccontate in quattro episodi, si svolgono in quattro giornate di festa con lo scopo di raccontare il maniera comico – drammatica l’animo umano e ciò che emerge soprattutto durante delle giornate particolari.

I migliori giorni – 4 storie per 4 feste

Le vicende si dividono in quattro episodi: Vigilia di Natale, Capodanno, San Valentino e 8 marzo. Mentre invece nei peggiori giorni vedremo le altre festività di: 1 maggio, ferragosto, Halloween e nuovamente Natale.

L’episodio 1 e 3 sono diretti da Edoardo Leo, le puntate 2 e 4 da Massimiliano Bruno. Nel cast sono presenti moltissimi volti noti ed amati dal pubblico italiano.

Episodio 1

Nel primo episodio assistiamo alla classica cena di Natale con i parenti, ad essere protagonisti sono Anna Foglietta che interpreta Stefania che si ritroverà a controbattere diverse questioni con i fratelli (nient altro che gli stessi registi). Emergeranno in particolar modo le tematiche legate al Covid.

Episodio 2

Protagonisti del secondo episodio sono principalmente Max Tortora e Paolo Calabresi che interpretano i ruoli di un ricco imprenditore, Bruno, e il suo ex autista. Durante un’iniziativa a favore dei più bisognosi i due si incontreranno e sarà da qui che si inizieranno a scoprire tutti i segreti che l’imprenditore cela nel suo armadio.

Episodio 3

Con Luca Argentero, Valentina Lodovini, Maria Chiara Centorami e Greta Scarano, il terzo episodio ambientato a San Valentino racconterà le vicende di quattro persone che si ritroveranno legate tra loro a causa di tradimenti extraconiugali, avance e infedeltà.

Episodio 4

Claudia Gerini interpreta Margherita una conduttrice televisiva che dovrà scusarsi in diretta con i telespettatori riguardo ad un servizio sulla “donna ideale” accusato di sessismo. Si cerca quindi di dare risalto alla figura femminile e a discorsi riguardo la parità di genere.

Lo scopo dei due registi altro non è stato che realizzare quattro puntate che raccontano varie vicende che tutti potrebbero essersi ritrovati davanti nel corso della vita e di farlo con ironia. Non è un caso infatti che i migliori giorni si trova tra i primi contenuti su Netflix più visti. Se non avete ancora guardato e cercate una commedia leggere, la pellicola farà al caso vostro!