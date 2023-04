Chi è Sonia Peng, ex moglie di Rocco Papapleo e scenografa? I due hanno figli?

Sonia Peng è una rinomata scenografa nata a Bellinzona, in Svizzera, il 22 aprile 1965.

Fondamentale, nella sua vita e nella sua carriera, la collaborazione con il noto regista e attore calabrese Rocco Papaleo, con cui è stata sposata per un certo periodo.

La coppia si è incontrata sul set di un film ed è stato un colpo di fulmine. Successivamente, i due si sono sposati e dal loro matrimonio è nato anche un figlio, di cui parleremo in seguito. Tuttavia, dopo alcuni anni, hanno deciso di separarsi, ma sono rimasti in buoni rapporti. Papaleo ha anche dichiarato in un’intervista che la sua ex moglie rimarrà sempre importante per lui, sia come persona che come artista, dato che è stata (e continua ad essere, in alcune occasioni) la scenografa dei suoi film.

Come raccontato in un’intervista a Vanity Fair, tra loro il legame è ancora molto profondo (per un periodo hanno convissuto nello stesso palazzo a Roma):

“Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”.

Sonia Peng ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Milano, dove si è diplomata nel 1988. Da lì ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come assistente e successivamente come scenografa. Ha realizzato scene per numerosi film per la televisione, tra cui L’ultimo padrino e Paolo Borsellino. Inoltre, ha lavorato anche per il cinema e si è dedicata alla realizzazione di spot pubblicitari.

Rocco Papaleo, invece, è un attore nato nel 1958 a Lauria (in provincia di Potenza). Rocco da giovane sognava di diventare insegnante di matematica ma grazie all’incoraggiamento di un’amica, ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo e ha debuttato nel 1985. Da allora, ha recitato in decine di film e fiction, ottenendo un grande successo e una grande riconoscibilità.

Rocco Papaleo e il figlio Nicola

Rocco e Sonia hanno avuto un figlio, Nicola, che dovrebbe avere poco più di vent’anni (secondo quanto riportato da diverse fonti online).

Di Nicola, però, non si hanno molte informazioni: il giovane ama tenersi lontano dai riflettori e non abbiamo informazioni circa la sua vita (non sappiamo dove vive né che lavoro fa) dato che non ha neanche un profilo Instagram.

Il poco che sappiamo di Nicola, è stato raccontato proprio da Rocco Papaleo sempre a Vanity Fair:

“Lo metto al centro della mia esistenza, anche troppo: sono dipendente, sentimentalmente parlando. Con lui siamo proprio nella dimensione dell’innamoramento, con gli alti e bassi emotivi”.