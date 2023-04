L’Eredità 10 aprile 2023, alla seconda ghigliottina consecutiva Renato non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 10 aprile 2023 – è tornato al gioco finale de L’Eredità il siciliano Renato.

Alla ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 20.000 euro dopo tre dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Primo

Mancare

Vino

Stato

Nobiltà.

Dopo un po’ di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino la parola Animo – a partire dalle ultime due parole (con cui si confanno perfettamente, in effetti).

Ma stavolta non ha indovinato la parola che non era Animo ma Quarto.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna, sebbene le spiegazioni del campione fossero già convincenti):

“Primo Quarto è la terza fase della luna”

Mancare il Quarto a carte, quando non si raggiunge il numero per giocare a carte.

Un Quarto di Vino, in trattoria.

Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, famosissimo quadro “del popolo che avanza verso un futuro migliore”.

Un Quarto di Nobiltà è un modo di dire.