Yellowjacket 2: cosa sappiamo? Ci sarà anche una terza stagione?

Yellowjacket sta tornando! Quando esce e cosa sappiamo sulla seconda stagione?

Yellowjacket 2 – trama e data di uscita

La fortunata serie creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson sta per tornare con la seconda stagione.

La storia è quella della squadra di calcio femminile di un liceo che durante una trasferta rimane vittima di un incidente aereo. Le ragazze diventeranno nemiche e sperdute tra le terre selvagge dell’Ontario creeranno dei clan per la sopravvivenza. Le vicende si alterano tra presente e futuro, infatti vengono mostrate anche le vite delle ragazze 25 anni dopo l’incidente.

La prima stagione si è conclusa con la morte del capitano della squadra Jackie e con il rapimento di Natalie, dunque la seconda stagione dovrebbe ripartire da questi eventi e dallo svelare i misteri creati oltre che mostrarci le dure condizioni di vita delle sopravvissute mentre l’inverno incombe mettendo a dura prova la psiche delle ex campionesse.

La prima stagione è composta da 10 episodi della durata di 50 minuti e il secondo capitolo della saga dovrebbe continuare su quest’onda. Yellowjacket ha otteneuto un enorme successo, nel 2022 infatti ha ottenuto il premio Emmy come miglior serie drammatica e risulta essere la seconda serie tv più vista nella storia di Showtime, il canale produttore, solo dopo Dexter: new blood. Tra gli altri premi ricevuti, Yellowjacket è stato apprezzato anche per il cast. Hanno infatti vinto il premio come miglior attrice protagonista e non protagonista per una serie drammatica rispettivamente Melanie Lynskey e Chirstina Ricci.

La seconda stagione debutterà il 12 aprile 2023 su Paramount e vedrà riconferme tra i membri del cast (tra cui Juliette Lewis, Sophie Thatcher, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sammi Hanratty, Steven Krueger, Keeya King eWarren Kole) ma anche new entry tra cui Elijah Wood (Frodo, il signore degli anelli) che avrà la parte di un detective, Walter. Ancora prima del debutto della seconda stagione, si è parlato già di rinnovo, quindi è confermato che ci sarà anche Yellowjacket 3.