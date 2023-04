Un passo dal cielo 8 si farà? Cosa sappiamo di un’eventuale ottava stagione

Molti sono i telespettatori che ormai da molti anni seguono con affetto e costanza Un passo dal cielo. Questo è il titolo di una celebre serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2011 e arrivata alla sua settima stagione. Ma cosa sappiamo su Un passo dal cielo 8? Si farà oppure no? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il grande successo della serie televisiva Un passo dal cielo

Un passo dal cielo è una serie televisiva di genere giallo-avventura-poliziesco ideata da Enrico Oldoini entrata nel cuore di migliaia di persone che ormai da diversi anni amano seguire le vicende dei protagonisti. La serie in questione è ambientata nello specifico in una piccola cittadina immersa nelle bellissime montagne delle Dolomiti. E nello specifico sono tre i luoghi in cui è stata girata. Questi sono San Candido, Dobbiaco e Sesto. Tre posti magici che sono riusciti a fare da perfetto sfondo alle varie vicende che negli anni hanno coinvolto i protagonisti.

La trama della serie

La trama di Un passo dal cielo segue le indagini del capitano Vincenzo Nappi arrivato nella cittadina di San Candido per poter indagare su un omicidio. Proprio a San Candido il capitano conosce il capo della stazione, il brigadiere Francesco Neri e l’agente Rosa Venturi. E proprio insieme i tre poliziotti si trovano a dover affrontare una serie di complicati e misteriosi casi.

Lo scorso 30 marzo ha avuto inizio la settima stagione di Un passo dal cielo la cui ultima puntata è prevista per il prossimo 18 maggio. Otto appuntamenti ambientati a San Vito di Cadore, in Veneto, nel corso dei quali particolare attenzione verrà riposta sul commissario Vincenzo Nappi e i rapporti con la sorella Manuela.

Un passo dal cielo 8 si farà?

I grandi appassionati della celebre serie televisiva si staranno sicuramente chiedendo se Un passo dal cielo 8 si farà oppure no. In realtà gli autori della serie televisiva nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede Rai di Viale Mazzini a Roma sembrerebbero aver rivelato che proprio la settima stagione potrebbe essere l’ultima. Ma non è detto che sia realmente così. Chissà, magari nel 2024 potrebbero sorprendere i telespettatori con la pubblicazione dell’ottava stagione. Per saperne di più e per ulteriori informazioni continuate a seguirci: quando le avremo vi terremo sicuramente aggiornati.