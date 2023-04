Ci vuole un fiore 2023, anticipazioni programma Gabbani: quando inizia? Chi sono gli ospiti? Qual è la colonna sonora?

Ci vuole un fiore, è questo il titolo del programma trasmesso su Rai 1 e condotto, nella sua prima edizione andata in onda nell’aprile del 2022, da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. Giunti al 2023, la seconda edizione sta per avere inizio su Rai 1 con tante interessanti novità. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Le anticipazioni su Ci vuole un fiore 2023

La trasmissione intitolata Ci vuole un fiore è pronta a tornare su Rai 1 con la seconda edizione. Il discreto successo (15% di share in un’unica puntata) ottenuto lo scorso anno, infatti, sembrerebbe aver spinto i vertici Rai a prendere la decisione di proporre ancora una volta lo show amico dell’ambiente che però porterà con sé delle novità. Infatti a differenza della prima edizione ecco che il genere trasmesso sarà meno documentaristico e più incentrato sull’intrattenimento. Ma quando andrà in onda? Ci vuole un fiore verrà trasmesso su Rai 1 in due puntate, la prima in onda il 14 aprile e la seconda il 21 aprile. La Rai, rispetto allo scorso anno, ha quindi deciso di raddoppiare gli appuntamenti. I telespettatori potranno poi rivedere le puntate della seconda stagione su Raiplay.

Gli ospiti della nuova edizione

A condurre sarà ancora una volta il noto artista italiano Francesco Gabbani che però in questa nuova edizione dovrà rinunciare alla compagnia e alla collaborazione della collega Francesca Fialdini. E proprio Gabbani ha di recente rivelato di aver scelto i suoi ospiti tenendo in considerazione il loro rispetto per la natura. E le battaglie, sempre legate alla natura, che gli stessi hanno portato avanti nel corso del tempo. Ma nello specifico di chi stiamo parlando? Tra gli ospiti di ‘Ci vuole un fiore 2023’, ci saranno alcuni artisti protagonisti del Festival di Sanremo 2023. Tra questi Rosa Chemical, Mr. Rain e Levante. Poi ancora Alfa, Roberto Vecchioni, Ornella Vanoni, Nino Frassica, Francesco Arca, Stefania Sandrelli, Carlo Conti, Amadeus, Marco Mengoni, Serena Rossi, Giusy Buscemi ed Ermal Meta. Tutti gli ospiti invitati a partecipare nel corso delle puntate affronteranno tematiche legate appunto all’ambiente. E porteranno sul palco, come simbolo, un fiore che ha come obiettivo quello di fare una dedica d’amore alla Madre Terra. Stiamo quindi parlando di personaggi molto apprezzati dal pubblico che però non sono degli scienziati oppure dei tecnici. Ad eccezione di Mario Tozzi che invece conosce molto bene le tematiche ambientali.

Ci vuole un fiore 2023, anticipazioni e colonna sonora

Ci vuole un fiore 2023 sarà, come ha rivelato lo stesso Gabbani, uno show coinvolgente e allo stesso tempo divertente. Uno show che sarà accompagnato da una bellissima colonna sonora, ovvero l’ultimo brano pubblicato da Gabbani ed intitolato “L’Abitudine” (il cui video vi proponiamo in coda). Ricordiamo infine come ad affiancare l’artista sul palco ci sarà la sua band ma anche un fantastico corpo di ballo.