Vite al limite, che fine ha fatto Stephanie Smith? Quanto pesava e quanto pesa oggi?

Tra i reality show statunitensi uno dei più apprezzati dai telespettatori è Vite al limite trasmesso in Italia su Real Time. Molti i protagonisti della trasmissione che hanno appassionato i telespettatori, e tra questi vi troviamo anche Stephanie Smith. Ma, che fine ha fatto? Quanto pesava e quanto pesa oggi? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il grande successo di Vite al limite

Vite al limite è un programma di Real Time di grande successo al quale partecipano delle persone con obesità patologica. Ogni episodio si occupa di seguire per un anno la vita di queste persone che iniziano il loro percorso con un peso compreso tra i 250 e i 300 kg e che tentano di ridurre il loro peso portandolo ad un livello più salutare. Il tutto tramite l’assistenza di un bypass gastrico eseguito dal chirurgo iraniano Younan Nowzaradan che altro non è che il padre di uno dei due registi della trasmissione.

La storia della giovane Stephanie Smith

Tra i protagonisti dell’ultima stagione della trasmissione, ovvero l’undicesima, vi troviamo la giovane Stephanie Smith. La ragazza all’inizio del suo percorso pesava ben 277 chili. E nel corso dei mesi trascorsi nel programma con il dottor Nowsaradan non è riuscita ad ottenere risultati particolarmente importanti. Infatti è riuscita a perdere solamente 7 kg arrivando ad un peso di 270 kg. Il dottore si è trovato a dover fare i conti con una donna indifferente ad ogni tipo di dieta che ha raccontato che i suoi problemi con il cibo sono iniziati proprio in seguito alla separazione dei genitori. E successivamente, quando stavano provando a sistemare le cose ecco che il padre ha perso la vita a causa di un incidente e la giovane è stata data in affidamento a causa dei problemi finanziari che hanno coinvolto la famiglia. Proprio in seguito agli scarsi risultati ottenuti la ragazza è stata esclusa dal programma. Da quel momento in poi si è rifiutata di prendere parte a qualsiasi appuntamento legato al programma.

Che fine ha fatto Stephanie Smith e quanto pesa oggi

Che fine ha fatto Stephanie Smith? Questa la domanda che molti appassionati del programma si saranno sicuramente posti almeno una volta. A tal proposito è possibile dire che stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni la giovane sembrerebbe aver scelto di proseguire il percorso da sola. La giovane sembrerebbe aver deciso di perdere peso per il bene dei suoi bambini. Ma dire quale sia il suo peso oggi non è possibile in quanto non esistono delle notizie certe.