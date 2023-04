Chi è il marito di Francesca Cantini del TG5? La giornalista ha figli?

Cosa sappiamo della vita privata della telegiornalista del TG5 Francesca Cantini? È sposata? Ha figli? Scopriamolo assieme

Nata a Firenze nel dicembre del 1978, Francesca Cantini è ormai un volto noto del telegiornalismo italiano: giornalista professionista dal novembre del 2009, la Cantini è da ormai svariati anni un volto del telegiornale della rete ammiraglia della Mediaset, Canale 5.

Dopo gli esordi tra radio e tv (gli esordi sono dietro un microfono, mentre davanti alla telecamera s’è trovata per la prima volta per il canale Toscana TV), nel 2015 ha iniziato a collaborare con il TG5 per TG5 minuti, la versione flash del telegiornale in onda nel tardo pomeriggio.

Dal 2016 al 2021 ha quindi condotto il TG5 Prima Pagina (la cui musica epica dell’ora esatta risuona nelle nostre orecchie, ma ne scriveremo in altra sede) per poi approdare alla conduzione dell’edizione delle 8 del TG5 (a partire dal 2021).

Per lei, alle spalle, un’importante esperienza internazionale ad Abu Dhabi, come raccontato in un’intervista al sito di settore Telegiornaliste:

“Nasco giornalisticamente con lo sport (si legge online che è appassionata di sport e gioca a padel, ndr) e lì seguivo soprattutto il calcio; lì ho imparato soprattutto a prendere contatti con gli uffici stampa sportivi, con i personaggi da intervistare, seguivo le partite e dovevo tradurre il tutto in inglese. Ho cercato di raccontare soprattutto la vita di calciatori di livello, è stata davvero una buonissima palestra”.

Francesca Cantini è sposata?

Ma in questa sede vogliamo parlare della vita privata di Francesca Cantini: è sposata? Ha figli? Cosa sappiamo?

Quello che emerge leggendo su altre fonti online, è che Francesca Cantini ha due figli e che – quando va in onda – tiene sempre con lei una penna che le è stata regalata da loro (questo scrive WDonna.it, siamo pronti a riportare smentite del caso).

Per saperne di più, abbiamo fatto un giro sul suo profilo Instagram (dove è seguita da oltre 8k persone) e abbiamo trovato diverse foto in compagnia di due bei giovani, un ragazzo ed una ragazza: in base a quanto visto (ad esempio le foto del 18esimo della ragazza) i due figli dovrebbero avere intorno ai 20 anni (a testimonianza che li ha avuti molto giovane).

Non poche, frattanto, le foto in compagnia di un uomo – che supponiamo sia il marito – cui tributa spesso parole dolcissime, a testimonianza di un vero grande amore (in evidenza una foto dei due, tratta dal profilo Instagram della giornalista, dove sono molte le foto sul posto di lavoro).