Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati? Ecco cosa sappiamo | Le pillole de La Velenosa

No ragazzi ma io non posso crederci! Sembra che Luca Salatino e Soraia Ceruti si siano lasciati. Lui al GF Vip ha fatto 4 mesi a piangere per lei, non ne potevamo più, ogni due puntate Alfonso gli mandava qualche parente a dirgli di smetterla di fare il piagnone, e mo si sono lasciati??? Cioè ma lui ha mollato il programma per lei! Ma voi vi ricordate la pesantezza di Salatino che tra l’altro ad ogni mesiversario faceva volare i palloncini per la sua amata? Ma vi ricordate che lui si stava trasferendo a Como da lei, che avevano comprato casa e che volevano aprire insieme un ristorante? Niente, sembra essere andato tutto in fumo. Ora, per carità conferme dai diretti interessati non ce ne sono, però è un mesetto circa che non si vedono più insieme sui social, lei è a Como, ora a Napoli e lui a Roma. L’indiscrezione circola da un po’ e Luca aveva risposto che le cose tra loro andavano bene, che lui aveva subito un intervento alla schiena e ora doveva fare la riabilitazione a Roma, per quello erano separati. Le voci però non si sono fermate e a Deianira Marzano, esperta di gossip, sono arrivate delle segnalazioni, ovviamente tutte da confermare, che dicono che Soraia si frequenterebbe con un imprenditore di Como e che tutti nella cittadina lo saprebbero. Inoltre poco fa è arrivata sempre a Deianira una nuova segnalazione sulla ragazza:

“Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei. Praticamente i nostri balconi confinano. In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ne ha un altro. Appena ha occasione di vederla di persona le racconta tutto (non vuole lasciare nulla di scritto)”.

Inoltre c’è da dire che alla Marzano già a novembre, quando Salatino era ancora nella Casa del GF Vip, erano arrivate delle segnalazioni di persone che avevano visto la ragazza con un altro uomo. Soraia all’epoca smentì ma ovviamente ora qualche dubbio sorge.

In molti si chiedono perché Luca e Soraia non dicano nulla, perché non spieghino come stanno le cose. Visto che sono una coppia nata in tv, e amata da tante persone, è normale l’attenzione della gente ed è ovvio che si vogliano delle spiegazioni. Forse è stata venduta un esclusiva a qualcuno? I più maligni dicono che stiano semplicemente alimentando la curiosità su di loro per fare hype, ma che in realtà stanno ancora insieme. Io sinceramente non so come stiano le cose, so solo che Luca nella Casa mi è sempre sembrato eccessivo. Alla fine si conoscevano da tre mesi, è stato più mesi al GF Vip che con Soraia. Quei pianti mi sono sempre sembrati assurdi, ci sta sentire la mancanza dopo un po’, e ci sta anche un pianto, ma lui ha iniziato la prima settimana ed è andato avanti fino a che non è scaduto il primo contratto ed ha potuto scegliere di uscire. Se davvero si fossero lasciati lui avrebbe sprecato un’occasione lavorativa per nulla. Peccato.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti