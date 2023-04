L’Eredità 15 aprile 2023, Giacomo è un fenomeno e alla ghigliottina vince ancora (e si commuove): ecco come

Nella puntata di quest’oggi – 15 aprile 2023 – è tornato al gioco finale de L’Eredità il pluricampione Giacomo.

Alla sua ennesima ghigliottina, il giovane campion s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 47.500 euro dopo i dimezzamenti del caso e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Teatro

Chiave

Gancio

Contro

Mezza.

Dopo un po’ di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino la parola Figura, facilmente collegabile a Chiave e a Contro, ma la cui associazione con le altre parole sembrava un po’ forzata.

Ma non era forzata, in realtà: giacché la parola scelta dagli autori era effettivamente Figura.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Teatro di Figura “burattini, marionette come protagonisti dello spettacolo teatrale”.

Figura Chiave è una figura di spicco, in qualsiasi ambito.

Gancio – nella boxe l’arbitro controlla che il pugno sia dato nella Figura e non sotto la cintura.

Contro Figura, quella che al cinema si sostituisce all’attore in occasione delle scene più rischiose per l’incolumità.

Mezza Figura, ad esempio nella politica – “non è uno di primo piano, è una mezza figura”.

E così Giacomo vince ancora.

E, dopo la commozione, s’è lasciato andare ad un “non sono abituato a vincere”: campione (con oltre 140k di bottino all’attivo) e pure umile.