Sweet Tooth 2, quando esce? Cosa sappiamo sulla seconda stagione?

Sweet Tooth 2 sta tornando!

La serie basata sul fumetto di Jeff Lemire sta per tornare su Netflix con il secondo ciclo di episodi e tante novità. Dopo tanta attesa (la prima stagione risale al giugno 2021) finalmente sta per tornare Sweet Tooth. Dal 21 aprile su Netflix altri otto episodi.

Sweet Tooth – Dove eravamo rimasti?

Dopo il “Grande Crollo” – un evento che ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali – Sweet Tooth nella prima stagione ha raccontato le avventure di Gus (Christian Convery), un ibrido metà bambino e metà cervo. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco, Gus ha incontrato il viandante Jepperd (Nonso Anozie). I due hanno intrapreso un viaggio attraverso quel che restava dell’America, alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa.

Cosa vedremo in Sweet Tooth 2?

La sinossi ufficiale della stagione 2 di Sweet Tooth recita:

Mentre una nuova ondata mortale si abbatte sui sopravvissuti, Gus (Christian Convery) e una banda di compagni ibridi vengono tenuti prigionieri dal Generale Abbot (Neil Sandilands) e dagli Ultimi Uomini. Cercando di consolidare il potere trovando una cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del prigioniero Dottor Aditya Singh (Adeel Akhtar), che sta cercando per salvare la moglie infetta Rani (Aliza Vellani). Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh, iniziando un oscuro viaggio alla scoperta delle sue origini e del ruolo di sua madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo.

Nel frattempo, fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si uniscono per liberare gli ibridi, un’alleanza che verrà messa alla prova man mano che i segreti di Jepperd verranno alla luce. Mentre le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia ritrovata si trovano in rotta di collisione con Abbot e le forze del male che cercano di spazzarli via una volta per tutte.