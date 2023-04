Chi è Licia Virdis? Curiosità, vita privata e tanto altro sul volto più amato di Sportitalia

Licia Virdis è una nota giornalista e presentatrice televisiva italiana, conosciuta soprattutto per il suo lavoro nel campo dello sport. Nata a Roma il 2 novembre del 1970, ha intrapreso la carriera giornalistica fin da giovane età, studiando presso l’Istituto Superiore di Comunicazione e il Centro di Formazione Professionale per il Giornalismo.

Negli anni successivi, Licia Virdis ha lavorato per numerose testate giornalistiche e canali televisivi, specializzandosi nel settore sportivo. Ha collaborato con la RAI, Sky Sport e, soprattutto, con Sportitalia, dove ha condotto diverse trasmissioni sportive di grande successo.

Tra le trasmissioni di maggior successo condotte da Licia Virdis, spicca senza dubbio “Diretta Stadio“, programma di approfondimento sul calcio che ha conquistato milioni di telespettatori in Italia. Grazie alla sua competenza e alla sua simpatia, Licia Virdis è diventata una delle figure più amate e apprezzate del panorama giornalistico sportivo italiano.

Oltre alla carriera professionale, Licia Virdis ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata al di fuori dei riflettori. È sposata con il collega giornalista sportivo Alessandro Bonan, con cui ha due figli.

Tra le curiosità sulla vita di Licia Virdis, c’è quella del suo soprannome “Leisha“, che le è stato dato dai colleghi in onore del personaggio interpretato dall’attrice americana Alicia Silverstone nella serie televisiva “Clueless”. Licia Virdis è una grande appassionata di calcio, grazie anche al padre Pietro Paolo Virdis, ex giocatore e allenatore di calcio, e tifa per la squadra della sua città natale, la Roma.

Licia Virdis è una giornalista sportiva di grande talento, che ha dedicato la sua carriera alla divulgazione dello sport e alla valorizzazione dei valori positivi ad esso associati. Con la sua simpatia e la sua professionalità, è diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport in Italia.