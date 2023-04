GF Vip 7, il post è molto meglio di quello andato in onda | Le pillole de La Velenosa

Quanto è stata brutta questa edizione del GF Vip lo abbiamo detto più e più volte. Troppa cattiveria e poco trash sostanzialmente, ma il post GF Vip ci sta regalando dei dissing meravigliosi! Noi che ci cibiamo di trash è questo che vogliamo: le frecciatine a distanza, i like strategici tra gli ex concorrenti che non si sopportano. Siamo partiti da Daniele Dal Moro che sembrava dovesse rivelare chissà quali segreti del GF, dopo l’espulsione. Se parlo io…. Figli e figliastri… E poi niente. Finito tutto a tarallucci e vino, e si sta godendo la sua Oriana. La Marzoli invece ha scatenato il primo dissing con Nikita e di conseguenza tra i fan, quando intervistata a Casa Chi, ha sostenuto che la Pelizon, quando ha vinto non l’ha neanche abbracciata e si è sentita rifiutata. Nikita tempo zero e tramite storie Instagram ha risposto mostrando i video del momento della proclamazione della sua vittoria in cui si vede benissimo che abbraccia Oriana. Solo che dopo mezzo secondo si vede arrivare Antonella che prende Nikita e sposta Oriana. Nikita ha aggiunto al video le parole di un suo fan che dava della bugiarda alla venezuelana. Ieri invece è stata la volta della triestina che prima ha messo un like ad un tweet contro Luca Onestini e Ivana Mrazova, piuttosto forte:

“Miss collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi sarà troppo tardi. A lui interessa solo i like e follower, falso come non mai. Una mer*a di uomo”.

E poi intervistata a Casa Chi, ha parlato della coppia formata da Oriana e Daniele. Ha detto di trovarli carini ma che per Oriana è stata più la voglia di conquista a portarla verso di lui più che un reale interesse almeno all’inizio:

“Oriana e Daniele sempre personalmente penso che sono bellini, mi piace questo lato sensibile che esce da parte di entrambi. Per quanto mi riguarda credo che Oriana si sia tanto legata a Daniele inizialmente (quindi non parlo di adesso) per un discorso proprio di fattore di conquista. Cioè si era innescato in lei una cosa tipo: “Io ottengo sempre tutto ciò che voglio”. Quindi come una conquista. E infatti vedere questi continui rifiuti da parte di Daniele era una cosa che la mandava in bestia perché lei doveva assolutamente riuscire nell’obiettivo che si era auto-imposta perché erano 3 i ragazzi nella Casa. Indi per cui credo che Daniele sia un fattore di: “Dovrei lavorare sullo stare bene da sola, senza nessun uomo ma al momento non ne ho voglia perché voglio continuare così e quindi: Daniele“.

Indi per cui avevo già parlato con lei di questo e mi aveva detto che non aveva voglia di parlare del concetto della solitudine e quindi son contenta se stanno bene insieme ma basta. Credo che il punto sia uno, poi ci sono tante persone che pur di stare non da sole, stanno con tante altre”.

Anche qua la risposta di Oriana non si è fatta attendere e tramite Instagram ha fatto una storia in cui manda un bacio e ha scritto

“Alcuni si godono ogni secondo con la gente a cui vogliono bene, altri… NO! Un beso cariño!”

Ecco noi vogliamo queste min***ate. Questi dissing di poco conto ma che sfamano la nostra voglia di trash.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti