Elisabetta Canalis – Maddalena Corvaglia, perché il sodalizio è terminato? Le parole della ex velina bionda sulla fine di un’amicizia ventennale

Perché non sono più amiche? Ce lo si chiede da una vita. In un’intervista Maddalena Corvaglia si è espressa circa la fine del loro sodalizio.

Sono state la coppia di veline più famose nella storia di Striscia la Notizia. Hanno segnato un’epoca.

Parliamo di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, la bionda e la mora per eccellenza nella storia del TG satirico di Antonio Ricci. Una coppia entrata nell’immaginario collettivo al pari di (uniremo sacro e profano, giusto per citare altre coppie che fanno parte dell’immaginario collettivo) Olindo e Rosa, Stanlio e Onlio, Gianni e Pinotto, Pulici e Graziani…

Ma a differenza delle coppie succitate, il sodalizio tra la velina bionda e la velina mora di fine millennio (hanno lavorato nel TG satirico tra il 1999 e il 2002) non è durato per sempre e da un paio d’anni sembra essersi raffreddato.

Ricordiamo come le due si siano trasferite assieme negli States a seguito dei rispettivi mariti (dai quali si sono in seguito separati) Brian Perri (chirurgo e marito della Canalis) e Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi e marito della Corvaglia), come siano state testimone di nozze durante i rispettivi matrimoni e come abbiano anche provato a fare business assieme aprendo un centro di fisioterapia a Los Angeles.

Ma nel 2020 qualcosa fra le due s’è incrinato, sebbene non si sappia cosa.

E la stessa Maddalena Corvaglia, ai microfoni di Oggi, ha di recente raccontato: “Non abbiamo mai litigato. Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo volute. Ed io le vorrò per sempre bene”.

Parole simili aveva usato qualche tempo prima a Verissimo, in cui s’era spinta un po’ più in là parlando di fiducia tradita: “È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”.

Chissà che però, col tempo, le cose non si possano ricomporre.

D’altra parte, negli anni, abbiamo visto le reunion più impensabili.