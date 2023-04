The Good Doctor 6, quando verrà trasmesso sulla RAI? Ci sarà anche una settima stagione?

Il 21 aprile debutta sulla Rai la sesta stagione di The Good Doctor, la serie TV medical con Freddie Highmore.

The Good Doctor – cosa sappiamo sulla sesta stagione?

Dopo cinque stagioni, arriva sul secondo canale anche la sesta stagione di The Good Doctor, il medical drama che racconta le vicende di Shaun Murphy, uno specializzando di chirurgia che sebbene sia affetto da autismo è un genio nel suo campo.

La quinta stagione aveva lasciato i fan con il fiato sospeso. Era terminata infatti con il matrimonio di Shaun e Lea che tuttavia era stato interrotto dalla notizia del killer dei Villanueva che ha accoltellato la dottoressa Lim. La donna sopravvivrà? Come inciderà questo evento nella vita dei protagonisti?

Inoltre nella sesta stagione scopriremo se Morgan lascerà l’ospedale e come se la caveranno Shaun e Lia con la loro nuova vita di coppia.

La sesta stagione è già iniziata in America dal 3 ottobre 2022 e terminerà il 15 maggio 2023. In Italia i 22 episodi saranno trasmessi dal 21 aprile al 30 giugno 2023, due episodi a settimana il venerdì.

The Good Doctor – il futuro della serie

Considerato che la sesta stagione deve essere trasmessa ancora per intero, non sappiamo se ci sarà un rinnovo per la settima stagione. Generalmente verso maggio si hanno le prime ufficialità riguardo le prossime stagioni televisive. Dunque sapremo se ci sarà un prosieguo e se il rinnovo dovesse essere ufficiale, dovremo aspettare almeno il 2025 per il sequel.

Nel frattempo si parla anche di un potenziale spin-off. Il sedicesimo episodio della sesta stagione servirà infatti come pilot per una nuova serie tv nell’universo di The Good Doctor. Quello che sappiamo fino ad ora è il titolo, The Good Lawyer che suggerisce che la protagonista sarà un giovane avvocato affetta da disturbo ossessivo compulsivo. Quando Shaun avrà bisogno di un avvocato, sarà proprio Joni ad aiutarlo. Grazie al suo disturbo è un grado di risolvere i casi in modo più minuzioso e attento rispetto a molti altri colleghi. Ad interpretarla sarà Kennedy McMann (Nancy Drew).