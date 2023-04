Luca Salatino e Soraia Ceruti, è finita davvero: la conferma di entrambi | Le pillole de La Velenosa

Pochi giorni fa ho scritto un pezzo sulle indiscrezioni che davano per finita la storia tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Oggi la cosa è confermata da entrambi. I due ragazzi che si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, dopo pochi mesi dalla fine del GF Vip si sono lasciati. Luca ha scritto un breve messaggio chiedendo rispetto e silenzio:

“Tra me e soraia e finita. Vi chiedo di rispettare questo momento…

Vi voglio bene Luca “.

Mentre Soraia ha fatto un discorso più lungo perché in questi giorni si era vociferato che lei avesse già un altro e che addirittura avesse tradito Luca:

“Ciao ragazzi,

allora, sono qui per chiarire un attimo la situazione. Come ben sapete purtroppo io e Luca ci siamo lasciati, è stata una decisione molto sofferta, sono una ragazza esattamente come voi e vivo le stesse identiche cose che vivete voi quando una situazione finisce.

Per me comunque è difficile fare questa cosa però è giusto che vi dia delle spiegazioni, non sono una ragazza impulsiva, pondero le mie scelte e cerco sempre di riflettere su quello che faccio nella vita senza appunto reagire con impulsività.

Se non ho parlato fino ad oggi è perché avevo bisogno di prendermi del tempo, di metabolizzare, di essere sicura e di trovare un po’ di pace in me stessa perché comunque fa sempre male la fine di una relazione.

Tutte le cav****e che sono uscite quindi che io sto con un altro, che sto con un imprenditore sono tutte bugie, io non sto con nessuno, sono da sola e mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi cose simili.

Luca sa perfettamente che non l’ho tradito e questo a me basta perché mi conosce e comunque ci siamo sentiti in queste settimane anche se siamo stati distanti.

Luca per me rimane una persona importante, ovviamente mi è dispiaciuto quello che ha pubblicato ieri, la frase che ha scritto, però voglio pensare che l’ha fatto in un momento di rabbia e non ci rimango male.

Spero che voi capiate e siate comprensivi in questo momento molto delicato per tutti e due.

Voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino, che mi stanno vicino ora, che sono comprensive, che hanno capito la situazione perché purtroppo nella vita non sempre le cose vanno come vogliamo.

Vi mando un bacione e grazie davvero!”.

Io ho sempre trovato Salatino esagerato dentro la Casa. Dopo tre giorni già piangeva per lei, già le mancava. È stato di una pesantezza inaudita, sembrava stessero insieme da anni, quando invece erano tre mesi che si frequentavano. Cioè lui è stato più nella casa del GF Vip che insieme a lei vi rendete conto? Già si stava trasferendo a Como da lei, parlava di aprire un ristorante insieme, ha abbandonato il reality e quindi un’opportunità di lavoro per lei e poi, dopo poco si sono mollati. A me che sono Velenosa viene un po’ da ridere sinceramente anche perché dai, sono giovani, hanno tutta la vita davanti, e incontreranno sicuramente la persona giusta. Stavolta magari consiglio di andarci con i piedi di piombo…

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti