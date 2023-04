Vite al limite, che fine ha fatto Chris Parsons? Quanto pesava e quanto pesa oggi?

Chris Parsons è il nome di uno dei pazienti protagonisti dell’undicesima edizione di Vite al Limite. Ma cosa sappiamo su di lui? Quanto pesava all’inizio del suo percorso e quanto pesa oggi? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Chris Parsons protagonista di Vite al Limite stagione 11

Vite al limite, in inglese My 600-lb Life, è il nome di un celebre programma televisivo di genere reality show statunitense molto apprezzato e seguito anche in Italia. Il programma in questione viene infatti trasmesso su Real Time ed è seguito con grande passione ed entusiasmo, episodio dopo episodio, da migliaia di telespettatori. Nello specifico i protagonisti dei vari episodi sono delle persone patologicamente obese il cui peso iniziale è compreso tra i 250 e i 350 kg che scelgono di prendere parte alla trasmissione per perdere peso ed arrivare ad un livello sicuramente più salutare. Il tutto, molto spesso, attraverso l’assistenza di un bypass gastrico eseguito dal celebre chirurgo iraniano Younan Nowzaradan.

Tra i protagonisti dell’ultima edizione del programma, ovvero l’undicesima, vi troviamo anche il giovane Chris Parsons che ha chiesto l’aiuto del Dr. Now per perdere peso. E in molti casi, come anticipato poc’anzi, quando il peso da perdere è eccessivo è richiesto l’intervento chirurgico. Una soluzione però non apprezzata dal giovane Chris che ha scelto di rifiutare tale intervento .

La storia di Chris Parsons

Chris Parsons nel momento in cui ha scelto di partecipare al programma Vite al limite aveva 36 anni e pesava 281 kg / 620.1 lbs. Il giovane ha preso la decisione di partecipare alla trasmissione in questione per il bene suo e della famiglia e con grande impegno è riuscito a perdere oltre 250 libbre. Chris ha scelto di perdere peso da solo rifiutando l’intervento chirurgico e continuando a lavorare da solo sulla sua salute documentando i suoi traguardi sui social, e di preciso su Instagram.

Alla fine del suo percorso nel programma di Real Time Chris pesava 165 kg. Questo significa che con impegno e tenacia è riuscito a raggiungere eccellenti risultati. Ma, come mai ha scelto di rinunciare all’intervento chirurgico? ´ stato lui stesso a rispondere a tale domanda nel corso di un’intervista rilasciata a Distractify. Intervista nel corso della quale ha dichiarato “Credo fermamente che se puoi farlo senza un intervento chirurgico importante, dovresti… Se puoi perdere peso in modo naturale, credo che sia l’opzione più salutare”.

Il giovane sta continuando il suo percorso di dimagrimento da solo, e quotidianamente aggiorna i suoi followers su Instagram dei risultati ottenuti.