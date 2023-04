Videogiochi anni ’90 “migliori” di quelli attuali | Si tratta solo di nostalgia canaglia?

Gli anni ’90 sono stati un’epoca d’oro per l’industria dei videogiochi, una decade che ha visto nascere alcuni dei giochi più iconici e amati di tutti i tempi. Per chi ha vissuto quei tempi, il ricordo di giochi come Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog, Street Fighter e Doom è ancora vivo e vibrante, evocando un’epoca di puro divertimento e spensieratezza. Ma come si confrontano i giochi degli anni ’90 con quelli moderni?

Per molti, i videogiochi degli anni ’90 sono l’essenza stessa dei videogiochi: giochi di azione e avventura che spesso sfidavano i giocatori con una difficoltà elevata, pixel art di grande impatto visivo e colonne sonore indimenticabili. In quegli anni, i giochi erano un’esperienza diversa, più immediata e coinvolgente, che richiedeva ai giocatori di superare sfide sempre più complesse per poter progredire.

Oggi, i giochi sono diventati molto diversi. La tecnologia ha fatto passi da gigante, portando grafica incredibilmente dettagliata e gameplay sempre più sofisticato. I giochi moderni sono spesso più complessi, offrendo una vasta gamma di opzioni di personalizzazione e di gioco online con giocatori da tutto il mondo. Ma mentre la tecnologia ha portato molti benefici, c’è chi sostiene che i giochi moderni abbiano perso parte della loro anima. I giochi degli anni ’90 erano spesso più semplici e diretti, ma erano anche più puri e immediati. Quando si giocava a Street Fighter II o a Super Mario Bros., non c’era bisogno di conoscere una lunga serie di tasti e comandi, bastava avere un po’ di abilità e di fortuna.

I videogiochi moderni hanno molte più opzioni e sono molto più complessi da padroneggiare. I giochi più popolari oggi, come Fortnite, Call of Duty e Grand Theft Auto, sono spesso giochi multigiocatore che richiedono una connessione internet costante e un’impressionante quantità di memoria di archiviazione. Anche i prezzi dei giochi sono diventati molto più alti: i giochi degli anni ’90 erano spesso venduti per una manciata di euro (care vecchie lire a quel tempo), mentre oggi i giochi AAA possono costare anche 70-80 euro.

In molti modi, i giochi degli anni ’90 erano più accessibili e democratici. Erano giochi che tutti potevano giocare, senza dover spendere una fortuna in attrezzature o in abbonamenti online. Inoltre, molti dei giochi degli anni ’90 erano molto più semplici da capire e da padroneggiare, e quindi molto più divertenti. Ma questo non significa che i giochi moderni siano inferiori ai giochi degli anni ’90. Anzi, molti dei giochi moderni sono incredibilmente coinvolgenti e offrono esperienze di gioco uniche e coinvolgenti. Tuttavia, l’esperienza di gioco è molto diversa da quella che si aveva negli anni ’90, e molti giocatori nostalgici rimangono ancora affezionati a quel modo di intendere il “videogioco”.

Una delle caratteristiche più evidenti dei videogiochi anni ’90 è la loro forte identità visiva e sonora. Le colonne sonore di alcuni di quei giochi sono tuttora indimenticate, e molte di esse sono ancora ascoltate e apprezzate dai fan di tutto il mondo. Questo aspetto dei giochi degli anni ’90 ha contribuito a creare un’esperienza di gioco unica e inimitabile. Al contrario, molti dei giochi moderni si concentrano sulla grafica ultra-realistica e sulla creazione di mondi virtuali enormi e dettagliati. Anche la colonna sonora dei giochi moderni spesso cerca di replicare la sensazione di un’esperienza cinematografica, con musiche orchestrali e brani scritti da compositori famosi.

Un altro aspetto dei giochi degli anni ’90 è che erano spesso progettati per essere giocati da soli o con un massimo di un paio di amici. Oggi, i giochi multigiocatore online sono la norma, e molti giocatori si concentrano sull’esperienza competitiva del gioco. Molti giochi moderni sono progettati per essere giocati in modo cooperativo o competitivo, e spesso richiedono una grande quantità di strategia e di abilità per poter avere successo.

Oggi, i giochi sono diventati molto più complessi e sofisticati, offrendo una gamma molto più ampia di opzioni e di esperienze di gioco. Tuttavia, molti giocatori nostalgici rimangono ancora affezionati ai vecchi giochi degli anni ’90, e li considerano come la quintessenza dei videogiochi.