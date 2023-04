Uomini e Donne, Pier Silvio non guarda la TV il pomeriggio | Le pillole de La Velenosa

Uomini e Donne è il programma più visto ogni pomeriggio da più di 20 anni. Fa ascolti pazzeschi e nonostante sul web si leggano molte critiche perché considerato un programma troppo trash, tutti lo guardano. Tutti conoscono Tina e Gianni e tutti sanno chi sono Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, per citarne alcuni. Senza contare il successo che dà ai tronisti più giovani che dopo uomini e donne o proseguono la carriera televisiva o diventano influencer molto seguiti. Io amo follemente questo programma di Maria De Filippi, perché appunto è trash. Mi fa sbellicare dalle risate e per un’ora non mi fa pensare a nulla. “Eh ma non è educativo” commentano spesso i boomer, beh se voglio vedere un programma educativo guardo Geo e Geo su Raitre non uomini e donne. Non capirò mai quelli che scrivono di detestare un programma però lo guardano… Hanno inventato il telecomando, se vi fa così pena una cosa, cambiate canale no? Eh ma poi come fanno a insultare e criticare sui social?

Detto questo nella puntata di ieri è successo il devasto. Da qualche puntata è arrivato in studio un signore di nome Elio che corteggia Gemma Galgani e Paola Ruocco. A Tina Cipollari questo signore proprio non sta simpatico, e non lo nasconde. Elio non è stato carino con le dame che ha voluto conoscere, e Tina lo ha preso di mira con le sue critiche. L’opinionista ormai la conosciamo da 20 anni, sappiamo che ha dei modi piuttosto esagerati e forti, e spesso va oltre. A volte fa molto ridere altre, come in questo caso, secondo me eccede e diventa antipatica. Nella discussione avuta ieri Tina ha preso a parolacce Elio che ha manifestato la volontà di andare per vie legali, facendo intervenire la De Filippi. Il dialogo tra i due è stato questo:

Tina: “Quanto sei incoerente, quanto sei penoso, quanta rabbia che mi fai…”

Elio: “Bella vatti a vedere la registrazione…”

Tina: “Bella lo dici a tua sorella, a chiunque altro e non a me. Str**zo. Ma chi te la dà questa confidenza.”

Elio: “Ascoltami bene. Signora Cipollari…”

Tina (alla De Filippi): “Basta di proteggere questi malfattori. (ad Elio) Ma chi ti conosce… mica a te mi rivolgo dicendo ‘A bello’… a cretino…”

Tina: “Vatti a mangiare un po’ di burro e ricotta che ti rinfreschi le idee. Tu a me bella non me lo dici”.

A questo punto Elio ha detto:

“Signora Tina str**za ci sarai tu! Per legge nessuno può offendere un’altra persona. Sei una grandissima maleducata. Con te prenderò i provvedimenti opportuni. Io ho una dignità e non intendo essere offeso da te. IO ti ho chiamato ‘bella’ e non ti ho insultata. Non ti consento di chiamarmi str***o. Non mi fai paura con le tue urla. Vai a scuola e impara per fare questo programma. Pagherai cinque volte, sono cavoli tuoi, prendo provvedimenti! Pagherai, in Italia si paga per queste cose che fai. Ci voleva in Italia uno che ti diceva queste cose. Se non sai fare questo programma senza offendere vai a scuola, che te la sarai rubata la terza elementare. Tu non stai bene con l testa.

Lei è scesa nel turpiloquio. Io sono una persona conosciuta e non le permetto di dirmi queste offese. Questa qui per dire le sue opinioni scende nel turpiloquio. Io sono un signore! Sono conosciuto in tutta Italia e ho un’azienda, non ho bisogno di stare qui”.

Tina ha concluso dandogli più volte del pezzo di me**a e dell’uomo di me**a. Diciamo che entrambi non sono stati un bello spettacolo. Tina per le parolacce e Elio per il contenuto, perché sicuramente ha avuto una forma nell’esprimersi migliore, ma non è stato meno antipatico. Prima o poi però doveva arrivare qualcuno che rispondeva per le rime alla Cipollari. Spesso eccede e quasi tutti abbozzano, Elio invece si è difeso usando il suo stesso modo. La cosa che ha stupito di più i telespettatori è stata la difesa di Gemma Galgani a Tina. Le due non si possono vedere (per finta o per davvero non è dato sapere) eppure la dama del trono over ha difeso l’opinionista:

“Non si arriva a questi estremi! Non si fanno certe offese verso una donna. A me Tina ne ha dette tante, ma tu hai proprio esagerato contro di lei. Senti per me hai esagerato Elio, sì con lei sei stato pesante. Non sei stato giusto con Tina. Perché mettere di mezzo l’istruzione? Tu non sai quante persone stai offendendo con quelle parole. tu hai detto certe cose. Ci sono persone che hanno la quinta elementare e sono ottime, educate e intelligenti. Io non sono cafona come te. Non contraccambio la tua signorilità nei messaggi“.

Infine come dicevo anche Maria De Filippi è intervenuta facendo capire all’opinionista che questa volta aveva ecceduto:

“De Filippi: “Sto cercando, stando in silenzio ed ascoltando, di evitarti una querela”.

Tina: “Mi daranno gli arresti domiciliari per aver offeso questo bell’imbusto. Per avergli detto la verità. Non credo che la legge mi punirà”.

Elio: “Non sta bene con la testa”.

Tina: “Non sta bene con la testa è più offensivo di str**zo..”

De Filippi: “Credo che i tribunali debbano occuparsi di questioni più importanti”.

A quanto pare la nuova linea data dai vertici Mediaset vale solo per i reality ma non sfiora minimamente i programmi di Queen Mary, oppure Pier Silvio Berlusconi non guarda la TV il pomeriggio.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti