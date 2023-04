Chi è Barbara Gallavotti? Cosa sappiamo della sua vita privata? È sposata? Ha figli?

Classe 1967, nata a Torino ma romana d’adozione, Barbara Gallavotti dopo aver completato gli studi classici si laurea in biologia, specializzandosi in genetica e biologia molecolare presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, riesce nel 1994 a superare gli esami per l’abilitazione a biologo. Successivamente, ha lavorato presso varie testate giornalistiche, tra cui Corriere della Sera e La Stampa, per poi farsi conoscere dal grande pubblico come divulgatrice scientifica, debuttando nel 2000 come autrice di vari programmi televisivi tra cui “Ulisse – il piacere della scoperta” e “Superquark“.

Oltre alla sua carriera di divulgatrice scientifica, ha collaborato con istituzioni scientifiche italiane come il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN). Ha anche pubblicato articoli scientifici su riviste internazionali specializzate, dimostrando la sua competenza e la sua passione per la ricerca scientifica.

Barbara Gallavotti è nota per la sua capacità di divulgare la scienza in modo chiaro e coinvolgente, raggiungendo un pubblico vasto e variegato, dal giovane studente all’appassionato di scienza anziano. Con la sua attività di divulgazione scientifica, ha contribuito a diffondere la conoscenza scientifica e a suscitare l’interesse per la scienza tra le persone. Tra le sue altre attività è anche autrice di libri di carattere divulgativo e orientato ad un pubblico più giovane in cui tratta dell’Universo in generale ( Il sistema solare, L’Universo, La vita sulla Terra). L’ultimo libro, quasi profetico, pubblicato nel 2019 e con prefazione di Piero Angela, porta il nome di Le grandi epidemie: come difendersi, nel quale la divulgatrice pone l’accento proprio su una questione che da lì a poco avrebbe cambiato il mondo per sempre. Da marzo dello scorso anno la Gallavotti conduce il programma Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, trasmesso il sabato in prima serata da Rai3.

Sul fronte privato, Barbara Gallavotti è sempre stata molto riservata. Non è noto se abbia o meno un compagno e se sia sposata, quello che si sa è che ha due figlie (di cui non si conoscono i nomi), e una gatta di nome Fairouz. Inoltre, è appassionata di lunghe passeggiate e dello studio delle lingue, parlando fluentemente l’Inglese, il Francese e l’Arabo.