Chi è Marco Monaldi, marito di Elena Tambini? I due hanno figli?

Elena Tambini è una celebre giornalista e conduttrice televisiva molto conosciuta ed apprezzata dal pubblico. Ma chi è il marito Marco Monaldi? Cosa sappiamo della loro vita privata? E soprattutto i due hanno dei figli oppure no? Qui di seguito potrete trovare le risposte a tali domande.

Chi è Marco Monaldi, marito di Elena Tambini

Molti sono coloro che in televisione ma anche sui social amano seguire la giornalista Elena Tambini. Nata a Como il 18 novembre del 1988 la Tambini si è diplomata al liceo classico di Como e si è poi iscritta all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove ha conseguito prima la laurea in Economia e Gestione dei beni culturali e dello spettacolo ed in seguito quella in Comunicazione d’Impresa, dei Media e delle Organizzazioni complesse. Contemporaneamente ha intrapreso anche la carriera di arbitro di calcio tanto da aver arbitrato le serie minori negli anni compresi tra il 2006 e il 2015. Ed è stato proprio nel 2015 che, dopo essere diventata una giornalista professionista, è entrata a far parte di Mediaset realizzando prima dei servizi per NewsMediaset e diventando poi, nel 2016, un volto fisso di TGcom24. Molti i successi ottenuti nel corso degli anni. Nel 2022 ad esempio dopo aver lavorato per TGcom24 ha iniziato a condurre il “Diario del giorno”, titolo di una rubrica del TG4 . E dal 22 aprile del 2023 è la conduttrice di un programma in onda su Rete 4 ogni sabato in prima serata ed intitolato “Sette giorni”.

Ma cosa sappiamo invece del marito Marco Monaldi? A tal proposito è possibile dire che Monaldi è anche lui un arbitro di calcio di Porto Recanati. È nato a Porto Recanati ed è figlio di Antonio Monaldi, apprezzatissimo allenatore soprattutto nel settore giovanile. E poi ancora è pronipote di Vincenzo Monaldi, considerato una vera e propria icona del calcio maceratese, al punto tale che a lui è stato intitolato lo stadio del Porto Recanati.

Il matrimonio tra Elena Tambini e Marco Monaldi

Quello tra Marco Monaldi e Elena Tambini è un amore che dura già da qualche anno. I due sono convolati a nozze il 9 settembre del 2018 nella Chiesa di Santa Maria di Montemorello, a Recanati. Avvolta nel suo splendido abito bianco la giornalista e conduttrice e l’arbitro hanno pronunciato il fatidico ‘si’ davanti alla famiglia e gli amici. Pochi mesi dopo la Tambini e Monaldi hanno potuto provare la grande gioia di diventare per la prima volta genitori. Dal loro amore infatti è nata il 16 luglio del 2019 una bambina di nome Aurora.