Chi è Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo? Curiosità, vita privata e biografia

Molti conoscono il celebre cantautore Pierangelo Bertoli ma non tutti sanno che ha un figlio che ha deciso di intraprendere la sua stessa carriera. Stiamo nello specifico parlando di Alberto Bertoli. Ma esattamente chi è e cosa sappiamo di lui? Qui di seguito sarà possibile trovare preziose informazioni.

Chi è Alberto Bertoli

Pierangelo Bertoli è stato un famosissimo cantautore italiano definito da molti un vero e proprio “cantastorie”. La sua musica spaziava dal genere popolare al rock e nel corso della sua splendida carriera ha avuto modo di collaborare con celebri artisti. Tra questi ad esempio Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Fabio Concato, Ligabue ecc. A seguire le sue orme adesso è il figlio Alberto Bertoli, anche lui cantautore proprio come il padre. Ma cosa sappiamo sul giovane Bertoli? A tale domanda è possibile rispondere affermando che Alberto è nato a Sassuolo il 24 settembre del 1980 e proprio dal padre ha ereditato non solo la passione per la musica ma anche il talento. Bertoli infatti ha iniziato ad appassionarsi al canto fin dalla giovanissima età e proprio grazie al grande talento che lo contraddistingue è riuscito a fare ingresso in complessi musicali molto famosi in tutto il mondo. Tra questi è possibile menzionare ad esempio i The Doors e gli Slam.

Non solo, per molto tempo ha anche accompagnato il padre in diverse apparizioni televisive ma anche come corista in diversi concerti. Secondo alcuni rumors Pierangelo e Alberto avevano in mente di realizzare, insieme, un grande progetto. Un sogno purtroppo interrotto dalla morte del cantautore avvenuta il 7 ottobre del 2002. Nonostante però questo terribile lutto abbia lasciato in Alberto un grande vuoto ecco che il giovane non si è lasciato abbattere e ha continuato il suo percorso nel mondo della musica.

La carriera da solista

La sua carriera da solista ha avuto inizio nel 2009, ed il suo debutto è avvenuto con un brano assolutamente inedito scritto da Ligabue per il padre Pierangelo ed intitolato “Le cose cambiano”. In generale è possibile dire che nel corso della sua carriera ha pubblicato otto album e collaborato con grandi artisti. In occasione dei 20 anni dalla morte del padre Alberto ha inciso un album in duetto virtuale proprio con Pierangelo Bertoli. Un progetto intitolato “Due voci intorno a un fuoco” e contenente brani molto conosciuti ed apprezzati dal pubblico.

Curiosità e vita privata di Alberto Bertoli

Ma, cosa sappiamo invece sulla vita privata di Alberto Bertoli? In realtà sono poche le informazioni emerse sul cantautore, e questo perché è molto riservato e non ama condividere con il pubblico dettagli legati appunto al suo privato. Non è quindi possibile dire con assoluta certezza se sia sentimentalmente impegnato, e quindi fidanzato oppure sposato. Ma stando a quanto emerso da alcuni rumors non dovrebbe avere dei figli. Inoltre la sua riservatezza lo porta anche a parlare poco, pubblicamente, del padre e del rapporto che li univa. Anche se in passato, nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha rivelato che per lui non è stato facile entrare a far parte di questo mondo con un cognome come il suo.

Parlando di curiosità su Bertoli è invece possibile dire che ama la musica, la buona cucina e la lettura. Adora trascorrere il tempo libero in compagnia della famiglia e degli amici ed è solito indossare numerosi braccialetti.