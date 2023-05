Che fine ha fatto Cloris Brosca, l’indimenticabile Zingara che leggeva le carte agli italiani in Luna Park?

La televisione è sempre stata una fonte di intrattenimento per molte famiglie, ma c’è qualcosa di speciale nella nostalgia dei programmi televisivi degli anni passati. Quanti di noi non si sono seduti sul divano a guardare i loro programmi preferiti, immersi in un mondo fantastico dove tutto sembrava possibile? C’era qualcosa di magico in quei tempi, un senso di calore e di appartenenza che sembra essersi perso con il passare degli anni. La magia in Italia, verso la fine degli anni ’90, la portava Cloris Brosca, meglio conosciuta come la Zingara ai tempi del programma televisivo Luna Park. Il gioco a premi in onda su Rai1 dal 1994 al 1997 è stato un programma di successo grazie anche e soprattutto alla presenza della Zingara.

«Io son la Zingara,

qui di passaggio,

proprio per te nell’estate italiana,

la zingara è in viaggio.

Ma fai molta attenzione perché

c’è la luna che viaggia con me

se si arrabbia e si tinge di nero fortuna non c’è!»

Questo era il motivetto che accompagnava ogni puntata della versione itinerante in giro per l’Italia del programma, dopo la chiusura ufficiale di Luna Park. Tra le piazze di tutto lo Stivale il tendone (in realtà una sorta di parco mobile) della zingara ha fatto compagnia a tutti gli italiani, abituati ormai a quei minuti di spensieratezza in compagnia della Zingara e della sua immancabile Luna Nera.

Dopo quasi 8 anni di onorata carriera all’interno del programma di Giorgio Comaschi, dal settembre 2000 al giugno 2001 condurrà un’edizione del famoso programma televisivo de I Fatti Vostri su Rai2. Ma che fine ha fatto la Zingara?

La sua ultima apparizione televisiva risale al 2015 nel programma Tv Quelli che il Calcio, nel quale legge le carte ancora una volta sfoggiando un look molto diverso rispetto al quale eravamo abituati. Ma il tempo passa per tutti, anche per la Zingara. La sua simpatia e il suo modo affabile e “conturbante” l’hanno resa comunque un’icona di quegli anni in cui la televisione italiana era, forse, più leggera ma ricca di personaggi positivi e memorabili.