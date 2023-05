Vite al limite, che fine hanno fatto Geno e Nico? Quanto pesavano e quanto pesano oggi?

Geno Decunto e Nico Martone, sono questi i nomi di due grandi protagonisti dell’undicesima edizione di Vite al Limite. Ma, cosa sappiamo di loro? Quanto pesavano e quanto pesano oggi? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Geno e Nico protagonisti di Vite al Limite 11

Tra i programmi più apprezzati e seguiti di Real Time vi troviamo proprio Vite al Limite. Stiamo nello specifico parlando di un reality show statunitense al quale delle persone con obesità patologica scelgono di partecipare per perdere peso e poter vivere una vita migliore. Ad aiutarli in questo percorso è il chirurgo iraniano Younan Nowzaradan semplicemente conosciuto dal pubblico come il Dottor Now. Vite al Limite è arrivato, proprio grazie al successo ottenuto negli anni, all’undicesima edizione. E tra coloro che hanno fatto parte di questa stagione vi troviamo i cugini Geno Dacunto e Nico Martone. Entrambi trentenni e provenienti da New Haven, Connecticut, ma con un peso diverso. All’inizio del loro percorso il peso era di 684.8 lbs ovvero 310 kg per Geno e 431.0 lbs ovvero 195 kg per Nico. I due si sono resi protagonisti di un particolare percorso nel corso del quale non è mancato il sostegno reciproco. I due hanno lavorato molto attentamente alla perdita di peso per poter arrivare ad ottenere l’intervento chirurgico che gli avrebbe permesso di cambiare davvero la loro vita.

E’ importante precisare che durante tutto il percorso entrambi hanno dovuto fare i conti con alcuni particolari problemi che però non sono riusciti a mettere un freno ai loro desideri. Infatti sono riusciti ad ottenere il permesso per sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. Ma, come sono arrivati ad accumulare così tanto peso? Geno ha raccontato di essere cresciuto circondato da molto affetto ma di aver sviluppato, ad un certo punto della sua vita, una vera e propria ossessione per il cibo. Proprio nel cibo cercava conforto e trovava la felicità. Dopo aver accompagnato il cugino ad una visita medica ecco che anche Nico ha deciso di voler lavorare sulla sua salute. Entrambi hanno quindi scelto di iniziare insieme questo duro percorso promettendosi sempre sostegno reciproco.

Che fine hanno fatto Geno e Nico e quanto pesano oggi?

Alla fine del loro percorso in Vite al Limite Geno e Nico sono riusciti ad ottenere ottimi risultati. Nello specifico Geno è riuscito a passare da un peso iniziale di 310 kg ad un peso finale di 191 kg mentre invece il cugino Nico da 195 kg è riuscito a raggiungere il peso di 137 kg.

Ma cosa sappiamo dei cugini oggi? I due hanno continuato il loro percorso di dimagrimento? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Nico abbia proseguito e che si sia anche fidanzato con il suo grande amore Rose. A differenza di Nico invece il cugino Geno sembrerebbe aver avuto qualche problema dopo l’intervento ma nonostante ciò sembrerebbe stia lavorando per mantenersi in forma. Entrambi possono contare sull’affetto e il sostegno della famiglia e di tutte le persone che gli vogliono bene.