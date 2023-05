Chi è Raffaella Schifino, moglie di Enrico Papi? I due hanno figli?

Tutti conoscono Enrico Papi, celebre conduttore televisivo. Ed in particolar modo molte sono le informazioni sulla sua vita professionale. Ma, cosa sappiamo invece del suo privato e nello specifico della moglie Raffaella Schifino? La coppia ha dei figli oppure no? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Cosa sappiamo su Raffaella Schifino, moglie di Enrico Papi

Tante sono le trasmissioni che negli anni ha condotto Enrico Papi, celebre conduttore oggi impegnato nel ruolo di opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi al fianco di Vladimir Luxuria. Il suo esordio ha avuto luogo alla fine degli anni ottanta in Rai per passare poi a metà degli anni novanta in Mediaset diventando uno dei volti più importanti e noti di Italia 1. Oltre che grandi successi ottenuti nella sfera professionale ecco che Enrico Papi è riuscito ad ottenere anche grandi risultati nel privato. Da anni è infatti sposato con una donna di nome Raffaella Schifino. Ma esattamente, chi è la moglie? Cosa sappiamo su di lei? In realtà molto poco, e proprio per tale motivo rispondere a tale domanda non è semplice. Non si conosce l’età in quanto non è nota la data di nascita, anche se secondo alcuni rumors potrebbe avere più o meno la stessa età del marito oggi 57enne. Non è noto nemmeno quale sia il suo lavoro, ma stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni la donna sembrerebbe vivere negli Stati Uniti d’America, a Miami. Papi invece a causa dei vari impegni di lavoro vive in Italia ma quando può raggiunge la famiglia e viceversa.

La donna ha un profilo social, di preciso su Instagram, dove si diverte a condividere diversi selfie in compagnia dei figli, delle amiche e del marito. Un blog personale ricco di momenti di vita quotidiana che può contare sull’affetto di circa 700 followers.

Il rapporto tra Enrico Papi e la moglie Raffaella

L’amore tra Enrico Papi e Raffaella Schifino dura da molti anni. I due sono convolati a nozze nel 1998 ed uno dei testimoni di questo amore è stato proprio Maurizio Costanzo. Dal loro amore sono nati due figli. Rebecca, la primogenita, nata nel 2000 e Jacopo, il secondogenito, nato invece nel 2008.

Papi e la moglie Raffaella hanno sempre provato a mantenere una certa discrezione sulla loro vita privata tenendola lontana dal gossip. In diverse interviste però il conduttore si è espresso sulla sua compagna di vita rivelando che è stato proprio grazie al suo aiuto che in alcuni momenti della vita in cui avrebbe voluto mollare tutto per dedicarsi ad altro è riuscito a non farlo.