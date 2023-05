Ed Sheeran, il dramma del cantante: se n’è andata la nonna | Le aveva dedicato Nancy Mulligan

Sta attraversando un momento di profondo dolore il celebre cantautore britannico Ed Sheeran che alcuni giorni fa ha dovuto dire addio alla nonna Anne alla quale in passato ha anche dedicato una bellissima canzone. Ma, come è morta la donna? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Lutto per Ed Sheeran, morta la nonna

Sono milioni le persone di tutto il mondo che amano ascoltare la musica di Edward Christopher Sheeran, conosciuto semplicemente come Ed Sheeran. Il suo è uno stile musicale molto particolare che si basa in particolar modo sulla musica pop con mischiati elementi soul, folk e contemporary R&B. La sua è una grande popolarità che coinvolge in modo particolare l’America del Nord, il Regno Unito, Oceania ed Europa.

Negli ultimi giorni però il giovane cantautore sta attraversando un momento di profondo dolore a causa della morte della sua amata nonna Anne. Proprio a quest’ultima nel 2017 aveva dedicato il brano intitolato “Nancy Mulligan” appartenente all’album “Divide“. Ma, come è morta la donna? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni nonna Anne aveva 98 anni ed è morta serenamente lo scorso martedì 25 aprile in Irlanda, e di preciso alla Castle Gardens Nursing Home di Enniscorthy.

Chi era nonna Anne

Conosciuta da tutti come Anne Mary Sheeran ecco che il suo cognome da nubile era invece Mulligan. Dall’amore con il suo amato, e defunto, sposo sono nati 8 figli e ben 21 nipoti. “Amata moglie del defunto Bill e madre amorevole di Jim, Bill, Peter, Chris, John, MaryAnne, Bridget e della defunta Sally e sorella del defunto Thomas, Jim, May e Peggy”, queste le parole scritte nel necrologio ovvero l’annuncio funebre.

Molto belle invece le parole espresse tempo fa proprio dal celebre cantautore che, come affermato poc’anzi, alla nonna ha dedicato la canzone intitolata “Nancy Mulligan”. Un brano molto particolare e speciale attraverso il quale Ed Sheeran ha voluto raccontare la grande storia d’amore che ha unito i suoi nonni e quindi Anne e William Sheeran. E proprio parlando di tale brano l’artista ha raccontato di come si è svolto il matrimonio tra i nonni rivelando che nessuno si è presentato alle loro nozze. “Lui rubò dei denti d’oro nello studio dentistico dove lavorava, le fuse per fare le fedi nuziali”, ha poi aggiunto l’artista. In riferimento agli abiti nuziali ha invece raccontato che i nonni hanno dovuto prenderli in prestito. Il cantautore ha poi concluso definendo la storia d’amore che ha unito i suoi nonni come una romantica storia come quella di Romeo e Giulietta. E proprio questo è stato il motivo per il quale ha deciso di scrivere per loro una canzone.