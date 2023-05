Isola dei Famosi, Cristina Scuccia è lesbica? La risposta della ex Suor Cristina è nettissima

Fin dal momento in cui è circolata la notizia della partecipazione di Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, all’Isola dei Famosi ecco che la giovane si è trovata subito coinvolta in una grossa bufera mediatica. La Scuccia è infatti diventata argomento di discussione, ed in particolar modo nel corso delle ultime settimane si sta tanto parlando della sua sessualità. Ed ecco che proprio durante una chiacchierata con lo speaker Marco Mazzoli ha espresso delle parole che hanno spiazzato un po’ tutti i presenti. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Cristina Scuccia al centro del gossip

Da quando Cristina Scuccia ha scelto di abbandonare la vita religiosa per vivere una vita normale ecco che sono stati in tanti a parlare della sua vita e della sua sessualità. Secondo alcuni rumors la giovane ex Suor Cristina proverebbe particolare piacere per le donne e non per gli uomini. Nello specifico alcune settimane fa si è parlato di una speciale amicizia con Helena Prestes. Ma non solo, anche l’opinionista dell’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria nel corso delle puntate sembrerebbe aver rivelato di sapere qualcosa di particolare sulla sessualità della Scuccia. E addirittura la giornalista Grazia Sambruna nelle scorse settimane è arrivata a parlare di un probabile coming out della giovane. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno provato a capire qualcosa di più interrogando la diretta interessata.

Le parole di Cristina Scuccia spiazzano tutti

Durante il daytime dell’Isola dei Famosi Cristina Scuccia e Marco Mazzoli si sono resi protagonisti di una chiacchierata molto particolare di cui si sta tanto parlando. Nello specifico lo speaker ha colto l’occasione per rivolgere alla Scuccia alcune particolari domande e per chiederle se nella sua vita esiste oppure no un fidanzato. Una domanda alla quale Cristina ha risposto rivelando di non capire questa particolare ossessione per gli uomini. Parole che hanno incuriosito ancora di più i naufraghi e che hanno spinto Paolo Noise a chiederle se le piacciono gli uomini oppure le donne.

Ed ecco che è stata a questa domanda che la Scuccia ha risposto in un modo che ha spiazzato tutti. “Niente! Mi piacciono le persone”, queste le parole espresse dall’ex Suor Cristina che hanno alimentato ancora di più la curiosità. La discussione è poi proseguita con un’altra domanda rivolta alla Scuccia ovvero se non sente, nella sua vita, la mancanza di un partner con il quale sfogarsi a livello fisico. Parole queste che hanno un po’ spiazzato la Scuccia che ha risposto precisando che non siamo degli animali che devono dare sfogo e sottolineando di stare bene da sola.

La Scuccia ha poi colto l’occasione per sottolineare che dopo 15 anni durante i quali ha avuto una vita molto particolare tornare alla normalità non è tanto facile. “In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no”, queste le parole con cui ha poi concluso il suo intervento.