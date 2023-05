Vite al Limite, Steven Assanti è ancora vivo? La grande preoccupazione dei fan

Vite al Limite è un programma trasmesso da Real Time e molto apprezzato dai telespettatori. Tanti, nel corso delle sette edizioni, i partecipanti. E tra questi vi troviamo anche il giovane Steven Assanti. Ma che fine ha fatto il ragazzo? Molti sono i fan della trasmissione preoccupati per lui che si domandando se il giovane sia ancora vivo o no. E proprio qui di seguito proveremo a rispondere a tale domanda.

La storia di Steven Assanti di Vite al Limite

La quinta stagione di Vite al Limite, reality show statunitense trasmesso su Real Time, è andata in onda nel 2017. Quattordici sono state le persone, più o meno giovani, che hanno scelto di partecipare in quanto patologicamente obese. E tra queste persone vi troviamo anche Steven Assanti, un giovane di 33 anni che al momento della partecipazione al programma pesava ben 331 kg. Il giovane proveniente da Rhode Island è arrivato nella trasmissione insieme al fratello Justin e ha scelto di sottoporsi alle cure del dottor Nowzaradan nella speranza appunto di poter perdere peso e condurre una vita più salutare. Entrambi i fratelli hanno raccontato dia ver vissuto una brutta infanzia. La madre era alcolizzata e quando lui e il fratello avevano solamente 11 e 5 anni si è separata dal padre. Da quel momento sono iniziati per loro degli anni molto difficili. I giovani hanno raccontato di aver vissuto i primi anni con la madre e di aver subito aggressioni fisiche da parte del nuovo compagno della donna. Tutto questo dolore li ha portati a trovare conforto solamente nel cibo che però ad un certo punto si è rivelato il loro peggiore nemico.

Proprio Steven ha catturato l’attenzione dei telespettatori non solo per il peso ma anche per il suo carattere. Il ragazzo infatti nel corso delle varie puntate sembrerebbe aver dimostrato di essere prepotente nei confronti della famiglia e dello staff medico. Inoltre sembrerebbe aver dimostrato anche di avere una certa dipendenza dai farmaci. Il dottor Nowzaradan quindi ad un certo punto, spinto da quanto accaduto, sembrerebbe aver deciso di interrompere il suo iter di dimagrimento. Il suo peso finale, nella trasmissione di Real Time, era di 283 kg.

Che fine ha fatto Steven Assanti

Ma che fine ha fatto Steven Assanti? È riuscito a dimagrire ancora di più? Ma soprattutto sono molti a chiedersi se il giovane sia ancora vivo oppure no in quanto sul web sono stati in molti a scrivere della sua morte. In realtà il ragazzo oggi ha 40 anni ed è vivo.

Per quanto riguarda la sua vita privata invece è possibile dire che nel maggio del 2018 si è sposato civilmente con la fidanzata Stephanie Sanger. E se i primi mesi tutto sembrava andare benissimo ecco che successivamente le cose sembrerebbero essere cambiate. Nel 2020, dopo 2 anni di matrimonio, Stephanie sembrerebbe aver presentato una denuncia contro il marito con l’accusa di maltrattamenti domestici. Nel luglio del 2020 il tribunale sembrerebbe aver emesso un ordine di protezione temporaneo contro Steven ma dopo due settimane circa le accuse sono state ritirate in quanto la moglie non si è presentata in tribunale.

Ma da questo aspetto legato alla vita di Steven, è evidente che abbia una vita quantomeno turbolenta.

E a testimonianza di ciò gli svariati video pubblicati dall’ex protagonista di Vite al Limite sulle reti sociali, soprattutto su TikTok (dove ha 8000 follower) e Cameo, e spesso rilanciati su Reddit dai fan negli appositi subreddit.

Nei video in questione Assanti sembra sempre in condizioni non ottimali, con pochi capelli, pochi denti e non al massimo della sobrietà (i commenti ai margini dei post, come il seguente, sono tutti da leggere).

Per sbarcare il lunario, quindi, al momento Steven Assanti vende video customizzati sulla piattaforma Cameo per una cifra intorno ai 40 euro a video.

Ma probabilmente, più che produrre questi video, dovrebbe pensare alla propria salute fisica e mentale.